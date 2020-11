Die Betroffenheit in der Stadtgemeinde Korneuburg ist groß: Denn der schreckliche Terroranschlag am Montagabend in Wien betrifft die Stadt ganz unmittelbar, eines der Todesopfer - ein junger Mann - stammt aus Korneuburg. Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, die viele Jahre Poly-Direktorin war, kann sich noch gut an ihren ehemaligen Schüler erinnern: "Er war ein lustiges Kerlchen, sehr beliebt und ganz ein lieber. Manchmal war er ein bisschen goschert, aber nie ungut."

Derzeit halten Jugendliche eine Mahnwache vor dem Rathaus ab, um der Opfer des Anschlags zu gedenken. Auch Bürgermeister Christian Gepp drückte seine Betroffenheit aus: "Meine Gedanken und tiefste Anteilnahme sind bei seiner Familie, den weiteren Opfern, Verletzten und deren Angehörigen."

Den Montagabend erlebte auch Fuchs-Moser in "Schockstarre", wie sie erzählt. "Wir haben geglaubt, wir sind eine Insel der Seligen", grübelt sie. Im Laufe des Dienstag musste sie dann erfahren, dass auch einer ihrer ehemaligen Schüler unter den Opfern ist.

Mahnwache in Korneuburg

Christian Sturm

Freunde halten eine Mahnwache am Korneuburger Hauptplatz ab. Rund um den Rattenfängerbrunnen brennen Kerzen. Es herrscht Fassungslosigkeit über den Tod des jungen Mannes, der gestern von einem Terroristen in Wien erschossen wurde.