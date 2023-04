Gesundheit steht einen Tag lang im Fokus

Am Freitag, 14. April, steht das Gemeindezentrum in Hagenbrunn von 15 bis 19 Uhr ganz im Zeichen der Gesundheit. Der Arbeitskreis „Gesundes Hagenbrunn“ organisiert wieder einen großen Gesundheitstag. An beiden Tagen besteht die Möglichkeit, von 15 bis 18 Uhr Blut zu spenden. Auch der Umgang mit dem Defibrillator der Gemeinde wird geübt. Um das Handling mit diesem Gerät auch vielen Einzelpersonen näherzubringen, wird ein Hagenbrunner „First Responder“ demonstrieren, was im Notfall zu tun ist. Diee praktische Anwendung des Defi wird jeweils um 15.00, 15.30, 16.00 und um 16.30 Uhr demonstriert.

Silvia Posch informiert von 17 bis 18 Uhr zum Paket „Vorsorge Aktiv“. Die Schwerpunkte liegen auf den Themen Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit. „Hand aufs Herz, fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut? Habenn Sie erhöhte Blutfettwerte, Diabetes, Bluthochdruck oder Übergewicht? Gewohnheiten zu ändern und den Alltag gesünder zu gestalten, ist nicht immer einfach. Mit „Vorsorge Aktiv“ können Sie Ihren Lebensstil zum Positiven verändern!“, beschreibt Martina Vitera vom Arbeitskreis „Gesundes Hagenbrunn". Das Programm richtet sich an Erwachsene aus Niederösterreich mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein kompetentes Betreuerteam begleitet die Gruppe bis zu neun Monate auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben.

Beim Infostand der Roten Nasen wird über den nächsten Rote-Nasen-Lauf in Hagenbrunn 2024 informiert. Beimm Hagenbrunner Lauf im Jahr 2022 konnten Spenden für mehr Lebensfreude, Zuversicht und Hoffnung gesammelt werden. 92 kleinen und großen Patienten konnte mit diesem Beitrag geholfen werden.

Während der Veranstaltung gibt es eine gesunde Jause sowie Kaffee und Kuchen. Den Abschluss dieses Gesundheitstages bildet die mitreißende Soloshow „Burn.Out“ mit Autorin und Künstlerin Verena Titze ab 19.00 Uhr.

