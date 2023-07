Es „muht“ wieder am Bisamberg

Das Projekt „Rinder am Bisamberg“ geht in die zweite Runde. Wie bereits berichtet, verfolgt der Verein „Nature4Generations“ das Ziel, die Pflege hochwertiger Schutzgebiete auf professionelle Beine zu stellen. Jetzt sind die Paarhufer wieder da und Obmann Florian Nemeth verspricht sich davon einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz am Bisamberg.

Noch vor ein paar Tagen war das Projektteam fleißig am Werken. Unterstützt wird es von Hermes Logistik. Dabei handelt es sich um eine extensive Beweidung, was so viel bedeutet wie: kein Zufüttern, keine Düngung, keine Pestizide, möglichst alte Tierrassen und eine geringe Besatzdichte.

Wir gehen nicht angemessen mit unseren Schutzgebieten um und das wollen wir ändern Florian Nemeth, Obmann von „Nature4Generations“

Nemeth erklärt: „Das ist ein sehr effektives Instrument zum Erhalt und zur Aufwertung von hochwertigen Naturschutzflächen. Und man darf nicht vergessen, dass die meisten Landlebensräume in Ostösterreich durch die Weidetätigkeit von großen Pflanzenfressern entstanden sind, sowohl von wilden, als auch den domestizierten Nachfahren von Auerochse, Wildpferd & Co.“

Ein aktueller Bericht zeigt den unbefriedigenden Zustand unserer heimischen Schutzgebiete auf, von denen etwa 80 Prozent betroffen sind. Viele dieser Gebiete sind durch mangelnde oder gar fehlende Pflege stark beeinträchtigt. „Wir gehen nicht angemessen mit unseren Schutzgebieten um und das wollen wir ändern“, definiert Nemeth das Projektziel.

Und genau hier setzt man auch mit der extensiven Beweidung an. Auf 40.000 Quadratmetern werden die Tiere zur Entbuschung von Flächen eingesetzt. Sie bedienen also ihren ursprünglichen Zweck im Ökosystem und spielen ihre Schlüsselrolle aus. Hierbei wird auf eine naturnahe Beweidung gesetzt.

Welches Rind hat schon so einen schönen Ausblick auf die Bundeshauptstadt? Foto: privat

Die Stiere aus dem letzten Jahr verbringen ihre Zeit gerade anderenorts. Die Tiere können aufgrund der steilen Hanglage nicht gelenkschonend gehalten werden. Also wurden Blacky, Fleck, Zwerg und Seppl dieses Jahr durch vier neue, jüngere Stiere ersetzt.

Das Ganze verlangt dem Team so einiges an Arbeit schon im Vorfeld ab: Zaunbau, Tränkebecken anbringen, regelmäßiger Kontrollgang vor dem Weideauftrieb et cetera - dazu kommen noch die täglichen Arbeiten wie die Weide- und Zaunkontrolle, Umtrieb der Tiere auf die jeweilige Koppel, die Versorgung mit Wasser oder auch das regelmäßige Zaunausmähen.

Um solche Projekt überhaupt durchführen zu können, bedarf es eines entsprechenden Budgets: Ohne Subventionen oder Sponsorengeldern wäre dies alles nicht möglich. Der Verein würde sich jedenfalls über Unterstützung freuen. Nähere Infos unter www.nature4generations.