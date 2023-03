Aktion in Korneuburg: Radeln für herzkranke Kinder

Im Vorjahr nahmen die drei Radfahrer aus Leidenschaft Martin Wimmer, Josef Denner und Kurt Hahn aus Korneuburg bereits an der „Tour de Herz“ teil. Martin Wimmer initiierte die Gruppe „Herzensradler Michlfarm Korneuburg“. Heuer gibt es bereits 18 Anmeldungen für die Radtour, die am 17. Juni in Passau startet.

„Wir freuen uns, wenn sich weitere Fahrer und Spender anmelden. Das Ziel ist, dass jeder Fahrer 300 Euro an Spenden sammelt. Nach dem Motto: Ich fahre, du spendest“, erläutert Wimmer und hofft auf weitere Anmeldungen für sein Team unter www.herzbewegt.org/tour-de-herz .

Ich war selber herzkrank und wurde erfolgreich operiert. Darum möchte ich etwas zurückgeben. Herbert Witschnig

Der 2014 gegründete Verein „Herz bewegt“ mit Sitz in Wien führt seit dem Jahr 2015 die „Tour de Herz“ durch, heuer zum sechsten Mal. Er verfügt über 3.000 unterstützende Mitglieder und 200 aktive Radler in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland. Im Jahr 2019 kamen dadurch 150.000 Euro an Spenden zusammen.

Damit werden Herzoperationen für Kinder in Indien, Mittel- und Südamerika, deren Familien sich die Operationen nicht leisten können, finanziert. „Ich war selber herzkrank und wurde erfolgreich operiert. Darum möchte ich etwas zurückgeben, indem wir Herzkranken helfen und gleichzeitig Menschen zum Radsport anregen, um etwas Gutes für ihr eigenes Herz zu tun und gesund zu bleiben“, nennt der Präsident des Vereins „Herz bewegt“, Herbert Witschnig, beim Treffen auf der Michlfarm seine persönliche Motivation.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.