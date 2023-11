Bahnhof Spillern: Ein Unbekannter sorgt für Unbehagen

Ein unbekannter Mann treibt sich in Spillern herum, am Bahnhof sprach er wartende Fahrgäste an und beschimpfte sie. Die Polizei ist alarmiert, spricht aber von einem Einzelfall.

In der Facebook-Gruppe „Spillerner sind Wir alle!“ schilderte eine Spillernerin ihre Erlebnisse, als sie am Dienstag gegen 5 Uhr morgens mit dem Zug nach Wien in die Arbeit fahren wollte: „Als ich zum Bahnhof kam, hab ich eine mir unbekannte, männliche Person wahrgenommen, die mir etwas ungepflegt vorkam. Er dürfte versucht haben, Geld zu schnorren, leider hatte ich Kopfhörer in den Ohren, konnte nichts verstehen und bin weitergegangen. Nachdem auch eine zweite Dame nicht reagiert hatte, dürfte der Mann so verärgert gewesen sein, dass er anfing, uns aufs Wüsteste zu beschimpfen und folgte uns auf den Bahnsteig.“

„Mache mir Sorgen um meine Tochter und alle anderen Kinder“

Zwar kam er ihr nie ganz nah, dennoch rief sie die Polizei. Die „aggressiven Äußerungen“ hätten nie nachgelassen, woraufhin sich die Spillernerin mit zwei anderen Fahrgästen zusammenstellte, um dem Unbekannten nicht alleine ausgeliefert zu sein. „Wir sind dann in den kommenden Zug eingestiegen, als er auch einstieg, sind wir schnell wieder raus, um den nächsten Zug zu nehmen. Ich war froh, dass er es nicht bemerkt hat“, blickte sie zurück. Den dann auch eingetroffenen Polizisten erzählte sie die Vorkommnisse. Sie will warnen: „Ich bin keine ängstliche Person, ich mache mir weniger Sorgen um mich als um meine Tochter und alle anderen Kinder/Jugendlichen, die in solche Situationen kommen.“

Auf NÖN-Nachfrage erzählte sie, dass sie auch Stunden später noch geschockt ist, obwohl sie als Krankenschwester in Wien einiges gewohnt sei. Der Schock bezog sich primär auf das Ausgeliefertsein.

Polizei: „Andere Personen als Verbündete suchen ist wirkungsvoll“

Die Polizei konnte auf Nachfrage die Vorkommnisse bestätigen: „Beim Eintreffen der Kollegen hatte eine männliche Person bereits einen Zug bestiegen und war Richtung Wien gefahren und nicht mehr anwesend“, berichtet Franz Gutmann von der Polizeiinspektion Stockerau. Es sei seit längerer Zeit wieder so ein Vorfall gewesen, diese treten nicht häufig auf.

Die Damen hätten sehr gut reagiert, so Gutmann, sie haben Abstand gehalten und sind zusammengeblieben:„Andere Personen als Verbündete suchen beziehungsweise ansprechen ist wirkungsvoll. Und im Bedarfsfall auch die Polizei zu verständigen und den Vorfall mitteilen, wird empfohlen.“ Die Spillernerin überlegt indes, künftig wieder mehr mit dem Auto zu fahren.