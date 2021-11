Stockerauer Klinik-Personal protestierte gegen Arbeitssituation

Rund 150 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen nahmen teil. Betriebsrat-Vorsitzender Richard Schenkirsch und sein Stellvertreter Herbert Watzinger führten den Protest an.

Schenkirsch gegenüber der NÖN: "Wir sind Menschen, keine Maschinen. Daher möchten wir unseren berechtigten Unmut zum Ausdruck bringen."

Durch den Corona-bedingten Stress kämen die Mitarbeiter an ihre Grenzen, oft äußere sich das auch in gesundheitlichen Problemen. "Und wir haben zu wenig Personal, teilweise auch durch Krankenstände", so Schenkirsch.

Er hofft, dass die Politik umdenkt und etwas gegen die Arbeitssituation und den Personalmangel unternimmt. "Genügend Zeit dazu hat die Politik gehabt", findet Schenkirsch.