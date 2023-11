Sonderschüler lernten Landwirtschaft kennen

Einen besonderen Tag durften 90 Kinder der Sonderschule Korneuburg gemeinsam mit ihren 35 Betreuern am RWA-Campus in Korneuburg erleben. Im Mittelpunkt des Tages standen Traktorfahrten, bei denen die Kinder das weitläufige Gelände der RWA Raiffeisen Ware Austria erkundeten. Anschließend tauchten die Schüler im Innovation-Center in die Welt der Landwirtschaft ein, indem sie den Landwirtschaftssimulator ausprobierten und mit VR-Brillen virtuelle Drohnenflüge erlebten. Außerdem konnte man sich in einem Trettraktor-Parcours messen.

Der Grund für den besonderen Ausflug war eine Spende von RWA und Lagerhaus Technik-Center (LTC) an die Sonderschule Korneuburg, die im Rahmen der Veranstaltung „30x Gutes tun – 30 km radeln“ gesammelt wurde. Der Erlös aus dem Startgeld von 30 Euro für die 30-Kilometer-Fahrradtour der engagierten RWA-Mitarbeiter sowie einer großzügigen Aufrundung durch RWA und LTC ergab eine Spende im Wert von 1.500 Euro in Form von Lagerhaus-Gutscheinen.