Zug crashte auf Korneuburger Bahnübergang in Lkw: Schienenersatz

Donnerstagfrüh, kurz nach 8 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Zug beim Bahnübergang Am Scheibenstand alarmiert. "Der Lkw-Lenker befand sich noch im Fahrersitz und konnte nicht aussteigen", berichtet die Feuerwehr. Der Lkw befand sich in Schräglage im Kiesbett der Gleisanlage.

Der eingeschlossene Lenker war ansprechbar und nur leicht verletzt, konnte das Fahrzeug aber nicht selbstständig verlassen. Der Notarzthubschrauber konnte unverrichteter Dinge wieder abfliegen.

Der Lkw wurde von der Feuerwehr Korneuburg unter Zuhilfenahme des Abstützsystems Paratech gestützt, um ein weiteres Kippen zu verhindern. In Absprache mit dem eingetroffenen ÖBB-Einsatzleiter und dem Rettungsdienst wurde entschieden, eine Öffnung in die Windschutzscheibe zu schneiden, um dem eingeschlossenen Fahrer einen sicheren Ausstieg zu gewähren. Im Anschluss wurde der verletzte Lenker ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Nach der Befreiung der Person konnte der beteiligte Zug in die nächste Haltestelle einfahren und die Zuginsassen aussteigen lassen.

Während des laufenden Einsatzes wurde durch die ÖBB die Abschaltung und Erdung der Fahrleitung veranlasst, um die Bergung des Schwerfahrzeugs zu ermöglichen. Mittels Seilwinde konnte das verunfallte Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt werden und wurde dann mit einer Lkw-Abschleppstange auf eine naheliegenden Freifläche geschleppt und gesichert abgestellt.

