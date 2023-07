Pacovis in Stockerau: „Aqua-Lehrlinge will ich nicht hergeben!“

Der Name des Stockerauer Betriebs Pacovis ist vermutlich nicht unbedingt jedem geläufig, aber mit Sicherheit hat jeder schon eines seiner Produkte in den Händen gehalten: Kaffeebecher oder Pizzakartons, Servietten, Salat- oder Aluminiumschalen werden produziert. Die Take-away-Verpackungen erleben seit der Corona-Pandemie einen regelrechten Boom und biologisch abbaubare Materialien sind gefragter denn je.

„Wir wachsen stetig“, erklärt Gabriele Moser, Leiterin des Verkaufsbüros. 56 Mitarbeiter umfasst das Stockerauer Büro mit dem Lager derzeit und ein Teil davon wird in Kooperation mit dem AMS lukriert. „Wir haben unseren besten Erfolg mit dem AMS, da bin ich ganz ehrlich“, betont Moser. „Die Aqua-Lehrlinge will ich nicht hergeben!“

Simone Spiridonova: Mit Aqua zum Wohlfühljob

Die „Arbeitsplatznahe-Qualifizierung“ - oder Aqua - richtet sich an arbeitslose Menschen, die ihre Chancen am Arbeitsmarkt mit einer zertifizierten Ausbildung erhöhen wollen. Sie ermöglicht den Wiedereinstieg in den Beruf und zugleich eine Aus- und Weiterbildung. Simone Spiridonova nimmt dies gerade in Anspruch.

Sie arbeitete zuvor für eine Supermarktkette, die dort herrschende Atmosphäre nahm ihr die Freude an der beruflichen Tätigkeit. Jetzt durchwandert sie alle Abteilungen bei Pacovis, um den Betrieb und alle Arbeitsfelder gut kennenlernen zu können - etwa den Außendienst oder die Buchhaltung - und macht als Aqua-Lehrling eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Einiges kann ihr aus der Lehre zur Einzelhandelskauffrau angerechnet werden.

Betrieb gewinnt Fachkraft, Aqua-Klient winkt ein Job

Die Korneuburgerin freut sich schon darauf, nach ihrer Weiterbildung vollständig bei Pacovis durchstarten zu können: „Es passt harmonisch“, betont Spiridonova. Sie kommt gern in der Früh vor ihrer Arbeitszeit in die Firma, um Kaffee mit Kollegen trinken zu können. Moser begrüßt sie dann gern mit folgenden Worten: „Der Sonnenschein kommt!“ Sie lobt ihre künftige Mitarbeiterin: „Sie ist einfach nicht aus der Ruhe zu bringen.“ Spiridonova wird künftig in Mosers Verkaufsbüro Bestellungen bearbeiten.

„Es ist eine Win-win-Situation“, sagt Jasmin Khashayari, bei Pacovis fürs Marketing zuständig. Der Betrieb gewinnt eine Fachkraft und dem Aqua-Klient winkt ein Job. Moser erzählt, dass sie anfangs Bedenken hatte, weil neben ihrem arbeitsreichen Berufsalltag eine neue Mitarbeiterin in der Praxis ausbildet werden muss. Aber das lässt sich nun in gemeinsamer Anstrengung im Team bewältigen.

Qualifizierung erhöht Chance auf dauerhafte Arbeit

Für den künftigen Mitarbeiter bedeutet es vielleicht, „dass man etwas Neues anfangen muss“, erklärt Michaela Frank, Abteilungsleiterin des Berufsinfozentrum und stellvertretende Geschäftsstellenleiterin beim AMS. Und dass man in der Ausbildungszeit möglicherweise mit weniger Verdienst auskommen muss. Aber: Gerade die Aqua-Absolventen „werden nachweislich weniger arbeitslos“.

Voraussetzung ist jedenfalls, dass zumindest ein Pflichtschulabschluss vorgewiesen werden kann und der Betroffene arbeitslos gemeldet ist, erklärt Ute Hess, Abteilungsleiterin im Job-Service des AMS Korneuburg. Die Beratung erfolgt dann im seit Jänner bestehenden Berufsinformationszentrums (BIZ) in Korneuburg. Aqua ist ein lang bestehendes Angebot des AMS, das jetzt gerade frisch beworben wird.

Qualifizierung wird beim AMS als Schlüssel für einen nachhaltigen Berufseinstieg gesehen: Der Anteil jener Personen mit maximal einem Pflichtschulabschluss liegt im Bezirk Korneuburg bei 38,9 Prozent. Ihr Risiko, arbeitslos zu werden, ist mehr als dreimal so hoch als bei Personen mit abgeschlossener Lehrausbildung, erklärt das AMS.

Ich kann mir nichts anderes vorstellen Simone Spiridonova

Das BIZ dient aber nicht nur Aqua-Interessenten: Es ist grundsätzlich ein Haus, das allen offen steht - auch jenen, die beruflich tätig sind, aber sich neu orientieren möchten. Die Berater nehmen sich dort Zeit: „Die Gespräche können schon mal eineinhalb Stunden dauern“, erklärt Frank. Analysiert wird: „Was ist vorhanden? Was brauche ich? Was möchte ich persönlich?“ Das BIZ kennt die Trends am Arbeitsmarkt, weiß über berufliche Chancen in den Branchen und über Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zum Studium Bescheid. Geboten werden Workshops und Tests, um Neigungen und Interessen zu eruieren.

Spiridonova bedankt sich dezidiert bei AMS-Berater Christoph Kleppernik, der ihr in ihrem Berufswechsel geholfen hat. „Ich kann mir nichts anderes vorstellen“, sagt sie über ihren neuen Arbeitsplatz. Frank freut sich sehr darüber: „Das sind die schönen Erfolgsmomente.“

Über den Betrieb