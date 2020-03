Die Stimmen, die bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner in der Stadt abgegeben wurden, werden nicht noch einmal ausgezählt. Die Landes-hauptwahlbehörde hat den entsprechenden Antrag der NEOS in ihrer Sitzung am Montag zurückgewiesen. Innerhalb von vier Wochen nach Zustellung der Entscheidung an die Gemeinde muss nun die konstituierende Sitzung stattfinden.

Man wäre den zwei Hinweisen der NEOS nachgegangen, erklärt Landtagspräsident und Vorsitzender des Landeshauptwahlbehörde Karl Wilfing. Einer der fraglichen Stimmzettel sei ohnehin für die NEOS gezählt worden, eine zweite, ursprünglich als ungültig gewertete Stimme, wurde von der Landeswahlbehörde nun ebenfalls den NEOS zugerechnet. „An der Mandatszahl ändert sich dadurch nichts, der Einspruch wurde zurückgewiesen“, begründet Wilfing.

„Es soll einfach alles mit rechten Dingen zugehen. Das Ergebnis soll einfach stimmen, egal in welche Richtung.“ Sabine Tröger, NEOS

Den Pinken fehlt nun eine Stimme auf das zweite Mandat, ursprünglich waren es zwei. NEOS-Spitzenkandidatin Sabine Tröger ist dennoch nicht enttäuscht.

Archiv /Löwenstein Sabine Tröger (NEOS): „Es soll einfach alles rechtens sein.“

„Es soll einfach alles mit rechten Dingen zugehen“, sagt sie. Da man bei dreimaligem Auszählen jedes Mal zu einem anderen Ergebnis gekommen sei, habe man die Landeswahlbehörde damit befasst, erinnert sie. „Wenn die Wahlbehörde das Ergebnis für richtig befindet, dann ist das in Ordnung. Das Ergebnis soll stimmen, egal in welche Richtung“, betont sie.

Einmal mehr macht sie die nicht-amtlichen Stimmzettel für das „Durcheinander“ verantwortlich. „Man kann als Wahlzeuge nicht überprüfen, ob alles richtig ist“, ist sie überzeugt, „da brauchen nur zwei Zettel falsch zusammengeheftet werden“, führt sie die Problematik vor Augen.

NOEN Christian Gepp (ÖVP): „Das Ganze hat schon massiv gelähmt.“

Eine gewisse Erleichterung ob der Entscheidung ist ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp anzumerken: „Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mit dem neuen Gemeinderat zum Arbeiten kommen.“ Der Stillstand durch das Warten auf den Entscheid der Landeswahlbehörde habe doch gelähmt, so Gepp.

Allein der Zeitplan wurde nun durcheinandergewürfelt, denn ursprünglich war Ende März noch eine Sitzung mit dem alten Gemeinderat geplant und die konstituierende Sitzung für den 2. April anberaumt. Aufgrund der Vier-Wochen-Frist wird die konstituierende Sitzung jetzt voraussichtlich bereits Ende März stattfinden.