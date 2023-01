Neue Kräfte im Gemeinderat Spillern

Sophie Montsch und Claudia Balt wurden in der vorigen Woche von Bürgermeister Thomas Speigner (SPÖ) als neue SPÖ-Gemeinderäte angelobt. Sie folgen auf Matthias Kottek und Harald Schmidl, die ihre Funktionen mit Jahresende zurücklegten.

Speigner freut sich schon auf die Zusammenarbeit und spricht von einer „Bereicherung“ für die Fraktion: „Sie werden sicher neue Impulse und ganz viele neue Ideen einbringen.“

Montsch ist mit 25 Jahren die jüngste weibliche Gemeinderätin in der Gemeindegeschichte. Sie lebt seit ihrer Geburt in Spillern und arbeitet als Kindergartenpädagogin, ist Mutter eines Sohnes und befindet sich derzeit in Karenz.

Balt (38) ist im Jahr 2015 nach Spillern gezogen, sie ist bei der Stadt Wien angestellt und absolviert nebenbei ein Jus-Studium. Sie ist Mutter einer Tochter und eines Sohnes. „Beide sind in Spillern in diversen Vereinen engagiert, Claudia ist zum Beispiel Jugendtrainerin beim SV Spillern“, informiert der Ortschef und bleibt in der Fußballersprache: „Es ist ein großer Vorteil, dass wir eine starke Ersatzbank haben und neue Kräfte bringen können.“ Für die Arbeit der beiden Vorgänger will er sich noch einmal bedanken.

Wie die NÖN bereits berichtete, beendete Schmidl nach 17 Jahren sein politisches Engagement; Kottek wollte aus beruflichen Gründen zurücktreten, eine Rückkehr in den Gemeinderat ist bei ihm aber nicht völlig ausgeschlossen.

