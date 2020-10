Nachdem am Wochenende die ersten Fälle unter den Pädagoginnen bekannt wurden, musste die Gemeinde handeln: Der Kindergarten in der Unteren Kirchengasse bleibt nach Montag auch am Dienstag geschlossen, noch ist unklar, ob der Betrieb am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann. „Das hängt von den weiteren Testergebnissen ab“, so Gemeindeamtsdirektor Helmut Haider.

Am Montag und Dienstag wurde das gesamte Personal getestet, Kinder konnten sich freiwillig testen lassen.