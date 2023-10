Stockerauer Mode-Designerin für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Die in Stockerau ansässige Modedesignerin Anja Lauermann wurde mit der „Vivienne“ ausgezeichnet. Der von der weltberühmten Modedesignerin ins Leben gerufene Award zeichnet in diesem Fall nachhaltige Mode aus und ist somit der erste Preis für ökonomisch produzierte Textilien in Österreich.

Für den Publikumspreis wählte eine Jury zehn Bewerbungen aus, die danach einen Monat lang Zeit hatten, um auf Stimmensammlung zu gehen. Nach diesem Monat wurden die Nominierten zur Preisverleihung in die Modeschule nach Hallein eingeladen. Als bei der Siegerehrung nach den Plätzen drei und zwei plötzlich Anja Lauermann als Siegerin gekürt wurde und den Preis von Umwelt- und Klimaministerin Leonore Gewessler überreicht bekam, war sie sehr überrascht.

„Dieser Preis bedeutet mir sehr viel, weil mir das Thema nachhaltige Mode sehr wichtig ist und ich nicht damit gerechnet hätte“, so Lauermann. Seit mittlerweile mehr als elf Jahren betreibt die 35-Jährige ihr eigenes Modegeschäft im Zentrum Stockeraus und setzt dabei ganz auf das Thema Nachhaltigkeit. Sie entwirft alle Kleidungsstücke selbst und lässt diese ausschließlich in Österreich produzieren. Die Entwürfe werden sogar ausschließlich mit dem Zug zum Produzenten gebracht und die fertigen Stücke auch wieder so abgeholt. Die Hauptanliegen der Designerin sind es, dass die Produktion fair abläuft und die Umwelt geschont wird.

Wie ein „Kartoffelsack“: Lauermann kämpft gegen Klischee an

Die Kundschaft des Modelabels „Anja Lauermann“ sind modebewusste Frauen, die ein großes Umweltbewusstsein haben und meist immer wieder kommen. Seit der Pandemie kann man sich die Mode auch über den Onlineshop ganz einfach zu sich nach Hause bestellen. Ein Ziel der Inhaberin ist des Weiteren, dass das Klischee, das man mit nachhaltiger Mode wie in einem „Kartoffelsack“ daherkommt, mit ihrer Mode abgelegt wird. Sie ordnet ihre Kleider, Mäntel und andere Kleidungsstücke dem mittleren Preissegment zu und möchte, dass es erschwinglich ist, auf die Umwelt und die Produktion zu schauen.

Die regionale Mode ist ein Gegenstück zur immer schnelleren werdenden internationalen Fashionindustrie, bei der man immer mal wieder Skandale über die Arbeits- und Umweltbedingungen liest. Lauermann sieht in der Modewelt großen Handlungsbedarf, sowohl hierzulande als auch in den meist fernöstlichen Produktionsländern, in denen Fast-Fashion produziert wird. Die (falls vorhanden) recht schwachen Produktionsauflagen hinsichtlich Umwelt und den Arbeitern gegenüber werden oft nicht eingehalten. Solche Missstände sollten durch Einführungsverbote diverser Chemikalien in den Stoffen sowie das Lieferkettengesetz besser kontrolliert oder verboten werden, sagt sie.