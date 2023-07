Stetten als Heurigenort bald Geschichte?

Seit Wochen gibt es in Stetten, das sich selbst als „Heurigenort“ bezeichnet, nur ein Thema: Anzeigen einer Anrainerin gegen zwei Heurigenbetriebe. Die Familie Prinz hat mittlerweile entnervt das Handtuch geworfen, der Terrassenheurige Wiedeck wurde im März dieses Jahres behördlich geschlossen – wegen eines Formalfehlers, der 45 Jahre zurückliegt. Heurigenwirt Hannes Wiedeck steht jetzt vor den Trümmern seiner Existenz; seine landwirtschaftlichen Flächen hat er verpachtet, der Heurigen war seine Haupteinnahmequelle. „Ich weiß nicht mehr, wie sich das alles finanziell ausgehen soll“, klagt er.

Anrainerin: Heurigen sind gesundheitsschädlich

Für die Beschwerdeführerin ist die Faktenlage klar: „Die Heurigen Wiedeck und Prinz waren beide baurechtlich konsenslos und gesundheitsschädlich. Dass solche Betriebe schließen müssen, leuchtet jedem ein.“ Dabei hatte man jahrzehntelang friedlich nebeneinander gelebt. Dann fühlte sich die Anrainerin zunehmend vom Lärm der Heurigen belästigt, worauf die ersten Anzeigen erfolgten. Bei der Akteneinsicht wurde sie auf den Formalfehler aufmerksam. Was war damals passiert?

Hannes Wiedecks Fall reicht ins Jahr 1978 zurück. Am 14.4. 1978 beantragte sein Großvater Karl Wiedeck eine Baubewilligung für die Errichtung eines Presshauses und eines Heurigenschanklokals. Der Vater der heutigen Beschwerdeführerin, die damals noch minderjährig war, erhob Einspruch, weil er nicht zur Bauverhandlung geladen wurde. Laut der Gemeinde hätte er zwar bei einer Nachbesprechung mit seiner Unterschrift zugestimmt, beim behördlichen Baubescheid fehlt aber die Unterschrift des damaligen Bürgermeisters.

Somit „gibt es überhaupt keinen Baubescheid“, folgert die Nachbarin. Der Fall landete beim Landesverwaltungsgericht, das die Anrainerin als „übergangene Partei“ wertete und das Fehlen eines „baubehördlichen Konsenses“ anerkannte. Die behördliche Schließung war die Folge.

Martin Prinz, der seinen Heurigen ebenfalls in der Nähe der Beschwerdeführerin betrieben hatte, begründet die Schließung auf seiner Homepage so: „Leider wurde in der letzten Zeit der Wind in unserer Gasse immer eisiger. An eine Zukunft ist für uns unter diesen Umständen nicht zu denken, daher haben wir uns entschlossen, den Buschenschank für die nächste Zeit nicht zu öffnen.“ Auf NÖN-Anfrage relativiert er: „Es sind viele Sachen zusammengekommen.“ Auch der Geschäftsentgang durch Corona sei ein Mitgrund gewesen. Die Nachbarin hingegen spricht von „erheblicher Gesundheitsschädlichkeit des Betriebs, verfälschten Lärmgutachten und frei erfundenen Kunden-Parkplätzen“.

Bürgermeister verweist auf laufendes Verfahren

Die Gemeinde hat gegen das Urteil des Landesverwaltungsgerichts jedenfalls eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof eingebracht. Es geht um die Frage, ob eine Partei die Parteienstellung nicht verliert, wenn diese nicht innerhalb eines Jahres geltend gemacht wird. Zumindest sieht das die Bauordnung seit 2014 vor. Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert will jedenfalls nicht viel zu der Causa sagen und verweist auf das laufende Verfahren. Nur so viel: „1978 war ich fünf Jahre alt. Alle damals Beteiligten sind mittlerweile verstorben.“

Juristen, mit denen die NÖN gesprochen hat, bewerten die Causa ganz unterschiedlich. Während die einen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts für eine Fehlentscheidung halten, ist für andere klar: Wenn der Baubescheid fehlt, muss der Heurigenwirt neu einreichen. „Da bleibt außer den Mauern nicht viel über“, gibt Wiedeck zu denken, dass das Bauwerk aus den 70er-Jahren stammt und die heutigen Kriterien erfüllen müsste.

Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg bestätigt auf NÖN-Anfrage, dass die beiden Heurigen Wiedeck und Prinz in den vergangenen Jahren mehrmals überprüft wurden, „ob sie eine gewerbliche genehmigungspflichtige Betriebsanlage nach der Gewerbeordnung 1994 darstellen“, wie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Thomas Heider ausführt. Im Zuge der Überprüfungen sei festgestellt worden, dass keine gewerbebehördliche Betriebsanlagengenehmigungspflicht besteht. „Mangels Vorliegens einer genehmigungspflichtigen gewerblichen Betriebsanlage besteht auch keine Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft als Baubehörde“, so die Erklärung. Da beide Betriebe als Buschenschank geführt werden, sei die Gemeinde als Baubehörde zuständig.

Insofern sieht die Beschwerdeführerin auch die Gemeinde in der Pflicht, doch die hätte die Betriebe nicht geschlossen, kritisiert sie. Statt einzuschreiten, seien erneut Buschenschankgenehmigungen ausgestellt worden. „Der Volksanwalt prüfte, stellte Missstände fest, sprach eine Empfehlung aus – die Gemeinde ignorierte sie. Und die Wirte machen Millionen“, sagt sie.

Dass es ihr Ansinnen sei, Stetten „heurigenfrei“ zu machen, wie die Gerüchteküche erzählt, dementiert sie. „Das ist völliger Blödsinn. Erst neulich feierte ich mit meiner Familie bei einem Heurigen in Stetten Geburtstag.“ Es gehe eben um diese beiden Heurigen. „Wenn es real wäre, dass ein Lokal schließen muss, wenn jemand Anzeige macht, so gäbe es in ganz Österreich kein Lokal mehr. Ruft der Nachbar nicht an, so der Mitbewerber“, erklärt sie.

Anzeigen nicht nur gegen die Heurigen

Faktum ist, dass die Anrainerin nicht nur gegen die Heurigen Anzeigen eingebracht hat, wie Bezirkshauptmannschaft und Gemeinde einhellig bestätigen. „Sie beschäftigt uns laufend mit allen möglichen Sachen“, so Windsor-Seifert. Wie es mit den Heurigen weitergeht, steht in den Sternen. Alle warten gespannt auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Doch bis die feststeht, kann es bis zu zwei Jahre dauern.