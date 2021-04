Im Zuge des Brückenneubaus und der Neugestaltung der Wienerstraße soll mit der Rohr- und Kabelverlegungen auch eine spezielle Tiefbautechnik für die noch zu pflanzenden Bäume ausgeführt werden. Es handelt sich dabei um das sogenannte „Schwammstadt-Prinzip“.

Um den Bäumen mehr Wurzelraum zu ermöglichen, gibt es die Möglichkeit, den Aufbau unter den Fahrbahnen – also auch unter Straßen, Parkplätzen und Gehwegen – so zu gestalten, dass Bäume gesund heranwachsen können. Regenwasser wird gespeichert und steht den Bäumen länger zur Verfügung. Durch den Speicherraum werden gleichzeitig Überflutungen bei Starkregenereignissen abgeschwächt oder verhindert.

„Da schon mehrere Keller in der Wienerstraße überflutet waren, haben wir Befürchtungen, dass das wieder passiert.“ Anrainer üben Kritik am „Schwammstadt-Prinzip“

Dazu wird unterhalb der befestigten Oberflächen im Straßenraum eine Schicht aus Gesteinsbrocken und feineren, wasserspeichernden Materialien in den Lückenräumen angelegt. Die Bäume stehen wie üblich in ihren Baumscheiben, haben aber direkten Kontakt zu den Subs trat-Schichten und können diese durchwurzeln. Auch das Regenwasser wird direkt in der Baumscheibe oder über Einlaufschächte und Drainage-Rohre in der Schwammstadt verteilt. Es steht dem Baum somit in ausreichender Menge und durch die Schwammwirkung auch länger zur Verfügung.

Einige Anrainer der Wienerstraße haben aber starke Bedenken gegen dieses Projekt und kommunizieren diese: „Da schon mehrere Keller in der Wienerstraße überflutet waren, haben wir die schlimmsten Befürchtungen, dass das durch die Schwammstadt wieder passiert. Es gibt noch keine Erfahrungswerte, wie sie sich bei Straßen mit alten Häusern, die unterkellert sind, auswirkt.“

Die Anrainer vermuten, dass bei starkem Regenguss das Wasser neben den Zuleitungen in die Keller fließt. ÖVP-Bürgermeister Gottfried Muck entgegnet: „Das ‚Schwammstadt-Prinzip‘ wird Überflutungen nicht verursachen: Der Standort wurde versickerungstechnisch geprüft und das Volumen der Schwammstadt auf die Baumgesundheit abgestimmt. Sollte im Fall von Starkregenereignissen so viel Wasser kommen, dass es die Schwammstadt nicht mehr aufnehmen kann, sind Überläufe in den Regenwasserkanal vorgesehen, die das Niederschlagswasser schadlos ableiten.“ Der Abstand des Schwammstadtbereichs zu den Bestandshäusern wurde zudem auf fünf Meter vergrößert.