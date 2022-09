Ernstbrunner Müllsünder identifiziert?

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Die Marktgemeinde Ernstbrunn beseitigt die illegale Mülldeponie in der Nähe des Windrads, wo ein Umweltsünder eine Ladung voll mit Hausmüll über eine bewaldete Böschung gekippt hatte – die NÖN hat berichtet.

Die Aufräumungsarbeiten waren spannend, weil vielleicht doch ein Hinweis auf den Verursacher gefunden werden konnte – so war es auch, ein Bauhofmitarbeiter fand einen deutlichen Hinweis unter den Dosen und dem Plastikmüll.

Sechs große Säcke wurden gefüllt und abtransportiert, vorerst zum Gemeindeamt, um Bürgermeister Horst Gangl zu informieren, dann zur Polizeiinspektion Ernstbrunn, danach zum Bauhof. Die Gemeinde erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt derzeit gegen den mutmaßlichen Verursacher.

Die allgemeine Meinung über die Untat: „Alles, was dort gelegen ist, hätte in gelbe Säcke gegeben werden können, die werden gratis vor der Haustür abgeholt“, so ein Simonsfelder und Horst Gangl gleichlautend zur NÖN.

