Neun öffentliche Apotheken gibt es im Bezirk, acht finden sich in den Ballungsgebieten von Langenzersdorf, Bisamberg, Korneuburg, Leobendorf und Stockerau. Zwischen diesen und einer Apotheke in Ernstbrunn ist ein großes Gebiet, in dem die Patienten über die Hausapotheken der Ärzte versorgt werden.

Helmut Zaloudek aus Großmugl bestätigt, dass für ihn die Hausapotheke eine Einnahmequelle ist. Diese sei bei einer Landarztpraxis nötig. „Ich habe ein Einzugsgebiet von 1.600 Patienten, das ist viel kleiner als in der Stadt.“ Zudem sei die Hausapotheke ein Service: „Ich habe alles, was Patienten brauchen und was wir verordnen.“

„Ein Apotheker ist Händler und Verkäufer, er kann nur über Nebenwirkungen aufklären.“Martina Hasenhündl, Bezirksärztesprecherin

Gefahren durch Wechselwirkungen schließt Zaloudek aus: „Der Computer hilft als Informationsquelle und warnt automatisch.“ Zudem ist die Pharmakologie samt pharmazeutischer Prüfung ein Teil des Medizinstudiums. Zaloudek ist überzeugt: „Kassenstellen, die nicht besetzt sind, würden mit einer Hausapotheke attraktiver werden.“

„Apotheken sind keine Entlastung für die Ärzte, sie können nur die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente verkaufen. Ein Apotheker ist Händler und Verkäufer, er kann nur über Nebenwirkungen aufklären“, erklärt Bezirksärztesprecherin Martina Hasenhündl. Sie fordert für Ein-Arzt-Gemeinden ohne öffentliche Apotheke im Ort eine Hausapotheke.

Von den Patienten werde ein „Best Point of Service“ gewünscht. „Bei mir in Stetten aber muss sich der Patient ins Auto setzen und zur Apotheke fahren“, kritisiert Hasenhündl das System zur Vergabe der Hausapotheken. „Gemeinden ohne Hausapotheke werden Arztstellen nicht besetzen können“, warnt sie.

Als „Wahnsinn“ bezeichnet sie die Situation bei Hausbesuchen und Wochenenddiensten: „Bei stark fiebernden Patienten hat man kein Medikament mit“, die Kranken müssten jemand organisieren, der zur Apotheke fährt.

„In der Schweiz kann jeder Arzt eine Hausapotheke haben, oft sogar direkt neben einer öffentlichen“, erklärt Allgemeinmedizinerin Julia Schauer aus Sierndorf. Sie fordert: „Jeder praktische Arzt sollte das Recht auf eine Hausapotheke haben.“ Für einen niedergelassenen Arzt am Land sei eine Hausapotheke überlebenswichtig, „ich könnte mir sonst das Personal für die Betreuung der Patienten nicht leisten“, so Schauer.

„Beim Arzt sind die Patienten oft unter Stress und vergessen, Fragen zu den Medikamenten stellen“Elke Marchart von der Marienapotheke in Langenzersdorf

Eine distanzierte Sichtweise hat Daniel Danninger von der Rohrwaldapotheke Leobendorf: „Es hat einen Grund, warum die Berufe Arzt und Apotheker voneinander getrennt sind.“ Dies sei sinnvoll, „weil sonst die Gefahr der mangelnden Objektivität bestehen könnte.“

Ärzte könnten sich bei den Verschreibungen von Pharmareferenten beeinflussen lassen, fürchtet er. Wichtig ist Danninger das Vier-Augen-Prinzip. „Der Computer hilft zwar beim Erkennen einer Unverträglichkeit von Medikamenten. Nimmt der Patient aber zusätzlich Nahrungsergänzungen, bringt der PC nichts.“

Elke Marchart von der Marienapotheke in Langenzersdorf sieht ihre Funktion als Entlastung für Ärzte. „Patienten kommen oft als erste Anlaufstelle zu uns, bevor sie sich zum Arzt setzen.“ Oft lassen sie sich auch nur beraten. „Beim Arzt sind die Patienten oft unter Stress und vergessen, Fragen zu den Medikamenten stellen“, so Marchart. Als großes Plus der öffentlichen Apotheken nennt sie die deutlich längeren Öffnungszeiten im Vergleich zu Ordinationen.

„Wir haben rund 20.000 Präparate, ein Arzt nur 500 bis 1.000 in der Hausapotheke. Wir haben ein großes Warenlager und eine Hausapotheke kann keine vollwertige Versorgung bieten“, nennt Toma Scarlat von der Apotheke zum Erzengel Michael in Ernstbrunn einen der größten Vorteile seiner Apotheke. Zudem hat er 44 Stunden geöffnet, dazu noch Wochenend- und Nachtdienste.