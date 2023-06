SPÖ Bisamberg fordert mehr „Aschenrohre“ für Zigarettenstummel

Erst jüngst gelang es den Kinderfreunden Bisamberg wieder einmal eine illegale Deponie aufzuspüren. Abgesehen von den dort vermeintlich giftigen Abfällen, die mittlerweile sachgerecht entsorgt wurden, sammelten die engagierten „Müllsammler“ tausende Zigarettenstummel (die NÖN berichtete).

Und das ist wirklich ein ernstes Problem. Sie verschmutzen nicht nur die Gewässer, sondern werden zur Gefahr für Lebewesen, die mit ihnen in Berührung kommen. Laut Naturschutzbund Österreich sind bis zu 4.000 schädliche Stoffe in einer Zigarettenkippe zu finden. Sie machen die kleinen Zigarettenreste zu Sondermüll, der keineswegs harmlos ist. So kann eine einzige Kippe mit ihrem Mix aus Toxinen zwischen 40 und 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigen oder das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen.

Dem Bisamberger SPÖ-Obmann Martin Kernreiter und seinem Team ist das schon lange ein Dorn im Auge. „Wer raucht, muss die Zigarettenstummel auch entsorgen. Dabei landen die ausgerauchten Zigaretten in den meisten Fällen auf dem Boden. Während das Bewusstsein für die Beseitigung von Hundekot bei einem Teil der Bevölkerung gestiegen ist, landen Zigarettenstummel in rauen Mengen auf der Straße“, zieht er einen durchaus nachvollziehbaren Vergleich. Und er weist auch darauf hin: „Laut Europäischer Union ist das Sondermüll und sollte sachgerecht entsorgt werden.“

Bereits 2011 hatte Bisamberg auf diese Situation reagiert. Es wurden Mistkübel mit Aschenrohren ausgestattet und auch bei den Parkbänken aufgestellt, da es sich, nach den Erfahrungen anlässlich der Müllsammelaktionen der Kinderfreunde, dort besonders „staut“. Für Kernreiter aber noch viel zu wenige.

Er plädiert jetzt dafür, dass in der Marktgemeinde solche Aschenrohre vermehrt angebracht werden, verweist auf das Vorbild Wien und begründet das so: „Die Installation von Aschenrohren erhöht hoffentlich auch das Problembewusstsein und das Verständnis und die Disziplin der Raucher, ihren Sondermüll ordnungsgemäß zu entsorgen.“