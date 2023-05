Appell des Revierförsters: „Bitte nicht durch den Wald brettern“

Revierförster Wolfgang Rauscher wird nicht müde, an die Autofahrer zu appellieren, auf der B40 durch den Ernstbrunner Wald mit geringer Geschwindigkeit zu fahren. Jetzt im Frühjahr kommt es wie im Herbst vermehrt zu Wildunfällen. Dies betrifft vor allem die Dämmerung und die Nacht: „Denn auf dem Feld würde man die leuchtenden Augen der Tiere sehen, im Wald nicht, also bitte nicht mehr durch den Wald brettern.“ Man solle vorsichtig, aufmerksam und etwas langsamer unterwegs sein.

Rauscher: Bitte Unfälle melden!

Rauscher kritisiert auch, dass man einen Vorfall nicht meldet: „Wobei ich mich eh frage, wie manche Autos, nachdem was herumliegt, überhaupt noch zum Weiterfahren in der Lage sind.“ In einem Fall wurde kürzlich eine Sau vom Erfassungsort fast 80 Meter weit „katapultiert“ (Bild).

Eine weitere Bitte formuliert der Förster: Sollte angefahrenes Wild nicht liegenbleiben und noch davonlaufen, sollte man die Warnweste um den Parierpflock auf der Straßenseite hängen, wohin das Tier geflüchtet ist. Ein Tipp: Kreide mitführen, um die Stelle zu markieren. Dies erleichtert die Nachsuche und das schnelle Erlösen des Wildtieres. Denn oft sind die Angaben im Schock sehr ungenau, um den genauen Ort zu nennen. „Was aber kein Vorwurf ist“, betont Rauscher.

