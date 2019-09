In Gerasdorf haben diese Woche die Arbeiten zur Erneuerung der Eisenbahnbrücke beim Seeweg/Schmatelkateich begonnen. "Das alte Fertigteiltragwerk wird durch eine moderne Stahlbetonkonstruktion ersetzt, damit auch in Zukunft ein sicherer und reibungsloser Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Leopoldau und Wien Süßenbrunn-Mitte gewährleistet werden kann", erklärten die ÖBB in einer Aussendung.

Die Hauptarbeiten mit dem Abbruch des bestehenden Tragwerks und dem Einheben eines neuen Stahlbetonrahmens würden von 31. Oktober bis 4. November stattfinden. Investiert werden rund 350.000 Euro. Der Personenverkehr ist nicht betroffen.

Einsatz auch in der Nacht und am Wochenende

Um einen möglichst raschen Bauablauf sicher zu stellen und um die Arbeiten qualitativ hochwertigst und effizient ausführen zu können, müssen die Maßnahmen, die Anfang Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein werden, zum Teil auch in der Nacht durchgeführt werden. Vereinzelt, vor allem während der Hauptarbeiten, finden diese auch am Wochenende statt.

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Die ÖBB sind bemüht, Lärmentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Maßnahmen und der dazu erforderlichen Maschinen nicht vermieden werden können. Durch den Einsatz der Arbeitsgeräte sowie der Warnsignale für die Arbeiter kann es zu einem Anstieg des Geräuschpegels kommen. Die ÖBB bitten dafür um Verständnis.