Die ersten tierischen Bewohner sind eingezogen

Sokrates und Aristoteles zählen zu den ersten Bewohnern des Assisihofs. Die beiden Zwergesel stammen aus einer behördlichen Abnahme. Auch eine Gruppe von Schafen und Ziegen hat ein großzügiges Gehege auf dem 16.394 Quadratmeter großen Areal am Rande der Au bezogen. Rund 80 Tiere werden hier einmal leben. Neben Katzen und Hunden werden Esel, Lamas, Hasen, Meerschweinchen, Schafe, Ziegen, Enten, Gänse und verschiedene Vogelarten in dem neuen Tierschutzhof einen artgerechten Zufluchtsort finden. Für einige Tiere wird das Areal am Donaulände-Uferweg ein endgültiges Zuhause; Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen werden weitervermittelt. „Wir sind Tierheim und Gnadenhof“, beschreibt Alfons Hargaßner, Geschäftsführer des Österreichischen Tierschutzvereins.

Die Tiere stammen großteils aus behördlichen Abnahmen und schlechter Haltung. Am Assisihof gibt man ihnen die Zeit, zur Ruhe zu kommen. „Wir sind kein Streichelzoo“, sagt Hargaßner. Dennoch verfolgt der Tierschutzverein auch einen Bildungsauftrag, ab Herbst wird es ein Besucherprogramm geben. Die offizielle Eröffnung wird am 4. Oktober, dem Welttierschutztag, stattfinden. „Besucher sind für uns extrem wichtig“, betont der Geschäftsführer, „wir wollen unser Tierschutzwissen weitergeben.“ Neben weitläufigen Freigehegen gibt es eine Quarantänestation, ein Hunde- und ein Katzenhaus sowie eigene, artgerechte Behausungen für Meerschweinchen und Kaninchen mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Bürgermeisterin Andrea Völkl und die frühere Stadtamtsdirektorin Maria-Andrea Riedler statteten dem Hof letzte Woche einen Besuch ab. Die Stadt hat das Projekt maßgeblich unterstützt und den Grund zur Verfügung gestellt. „Für uns war das Kriterium, dass jemand Vertrauenswürdiger dahintersteht“, lobte Völkl die Arbeit des Tierschutzvereins. Sie wusste zu berichten, dass sich vor allem Schulen und Kindergärten schon auf einen Besuch bei den Tieren freuen.

Die Projektumsetzung erwies sich als Kraftakt: 2018 erfolgte der Spatenstich, die Eröffnung wurde immer wieder verschoben. Immer wieder gab es Gesetzesänderungen und neue behördliche Auflagen, die erfüllt werden mussten. „Die Herausforderung war im Wald etwas zu bauen und dabei die Natur zu belassen“, beschreibt Hargaßner. Man sei im Bau sehr behutsam vorgegangen, betont er, „wir wollen die Tiere so artgerecht wie möglich halten.“

Der Österreichische Tierschutzverein finanziert sich ausschließlich aus Spenden und bekommt keine Förderungen. Derzeit sind vier Mitarbeiter und ein Praktikant am Hof beschäftigt. Der 16-jährige Patrick fährt jeden Tag aus dem südlichen Wien nach Stockerau, um im Tierschutz zu helfen. Weitere Tierpfleger werden aufgenommen, wenn sich die Zahl der Tiere erhöht.

Spendenkonto:

Österreichischer Tierschutzverein

IBAN: AT30 6000 0000 9001 2022

BIC: BAWAATWW