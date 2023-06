Harmannsdorf: 15 FF-Mitglieder stellten sich der Prüfung

15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren von Rückersdorf, Seebarn und Leobendorf stellten sich der Ausbildungsprüfung Atemschutz (APAS). Dabei wird der richtige Umgang mit dem Atemschutzgerät vertieft. Darüber hinaus stehen das Anlegen des Geräts, die Personensuche im Innenangriff sowie ein Löschangriff über eine Hindernisbahn am Programm. Zusammengefasst dient diese Ausbildungsprüfung der Vertiefung und Erhaltung der Kenntnisse für den Atemschutzeinsatz.

Die Prüfung kann in drei verschiedenen Stufen (Bronze, Silber und Gold) abgelegt werden. In diesem Jahr traten alle Florianis in der Stufe Bronze an – und bestanden mit Bravour. Vor dem Prüfungstermin fand eine wochenlange und zeitintensive Vorbereitung statt, auch mit Unterstützung der Rückersdorfer Kameraden.

Im Anschluss an die bestandene Prüfung fand die Siegerehrung statt. Der anstrengende Tag nahm bei einem gemeinsamen Abendessen einen gemütlichen Ausklang.