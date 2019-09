Gegen die Fällung sämtlicher Au-Eschen spricht sich nun auch ein Personenkomitee aus, das sich über das Wochenende formiert und bis Montag 60 Unterstützer gefunden hat. „Die unten angeführten Unterzeichnenden sind für eine Fortführung der schonenden Einzelentnahmen von Eschen, die durch ihre Erkrankung eine Gefahr darstellen. Eine großflächige Abholzung aller Eschen in 90 Meter breiten Schneisen entlang der offenen Wege wird einhellig abgelehnt“, heißt es in der Petition, die in den nächsten Tagen an die ÖVP-Stadtleitung ergehen wird.

Wer die Petition ins Leben gerufen hat, ist nicht ganz klar. Als Sprecher tritt Grünen-Gemeinderat Matthias Kubat auf, der es so formuliert: „Die Sache hat sich verselbstständigt. Es gibt nicht einen Kopf, sondern ein gemeinsames Ziel.“

shutterstock.com, Dimitrina Lavchieva Symbolbild

Auf der Liste finden sich prominente Namen wie der frühere SPÖ-Bürgermeister Helmut Laab und seine ehemalige Vizebürgermeisterin Susanne Hermanek. Aber auch der frühere NEOS-Mandatar Martin Fischer und seine Frau Karina Hellbert haben unterzeichnet, genauso wie Valerie Berger, Werner Fürtner von den Naturfreunden, die Ärztin Monika Piringer, SPÖ-Vizebürgermeister Othmar Holzer und der Grünen-Gemeinderat Dietmar Pfeiler - um nur einige zu nennen.

„Das ist ein eindeutiges und überparteiliches Statement Richtung Stadtregierung, dass man so nicht mit unserem Naturschutzgebiet umgehen kann“, findet Kubat. ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Völkl zeigt sich über die Petition erstaunt, vor allem deshalb, weil der Verfasser derzeit noch anonym ist. Sie versichert, dass alle weiteren Schritte im Einklang mit der Naturschutz- und Forstbehörde erfolgen werden, ein Begehungstermin mit Experten und politischen Vertretern in der Au sei geplant.

Abseits der Wege wird es keine Eingriffe geben, versichert sie: „Es wird keine Rodungen geben und es werden keine Schneisen geschlagen.“ Ihr gehe es um die Sicherheit entlang der Hauptwege, die durch Einzelentnahmen der Eschen hergestellt werde – „in ökologischer und schonender Weise“. Und Völkl richtet noch einen Wunsch an die Initiatoren: „Ein Aufschaukeln des Themas nutzt niemandem.“