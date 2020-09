Die Diebe sind wieder unterwegs. In der Nacht zum Donnerstag wurde in Au, Gemeinde Ernstbrunn, dem Landwirt Hannes D. der John-Deere-Traktor 6420 samt Rundballenpresse John Deere 864 gestohlen.

Die Gerätschaft wurde um 21 Uhr am Abend unter dem Vordach des Stadels am Schafbauernhof abgestellt und in der Früh waren die zwei Geräte weg. Nachbarn hörten um 4.10 Uhr Traktorlärm und dachten: "Der Hannes fährt heute schon früh aus." Dem war aber nicht so, die Diebe fuhren weg: "Bei den John Deere-Traktoren passen ja die Schlüssel von allen Fahrzeugen“ weiß der Geschädigte.

Den 15 Jahre alte Traktor und die drei Jahre alte Rundballenpresse beziffert der Landwirt mit rund 70.000 Euro.

Der Diebstahl wurde bei der Polizei Ernstbrunn angezeigt, eine Alarmfahndung brachte bisher kein Ergebnis. Hannes D. will aber alle Landwirte warnen: "Ich hab leider kein Ortungssystem eingebaut, daher wird die Suche schwierig“.