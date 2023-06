Was der Stockerauer Förster im Blick haben muss

An die 100 naturinteressierten Stockerauer folgten bei bestem Ausflugswetter der Einladung zum Waldspaziergang durch die Au mit Michael Gruber, der seit Anfang 2022 für die Stadtgemeinde Stockerau tätig ist. Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeisterin Andrea Völkl und Stadtrat Dietmar Pfeiler, bei der die gute Zusammenarbeit zwischen Politik und dem Team rund um den Stadtförster hervorgehoben wurde, startete der höchst informative Rundgang.

Die erste Station widmete Gruber dem leider nach wie vor sehr aktuellem Thema Eschensterben. Viele Gemeinden entschieden sich in den letzten Jahren für einen Kahlschlag bei den Eschen. Das Team um den Stockerauer Förster wählte einen anderen Weg: Es wurden nicht gleich alle Eschen entfernt. Man hofft, dass die starken und gesunden Bäume resistent gegen den Pilz werden und dem Auwald erhalten bleiben können. Schließlich war die Esche mit einem Anteil von 40 Prozent Hauptbestandteil des Auwaldes. Bei der Aufforstung setzt man aber auf andere heimische Baumarten wie zum Beispiel die Ulme oder die Silberpappel.

Anhand eines umgestürzten Baumstammes erklärte Förster Michael Gruber, wie der Pilz die Eschen schädigt. Foto: Matthias Seefranz

Die Stockerauer Au hat vielfältige Aufgaben, erklärte Gruber, der aus einer steirischen Försterfamilie stammt. Das 445 Hektar große Gebiet ist nicht nur Lebensraum für viele unterschiedliche Pflanzen und Tiere. Der Wald ist auch Lieferant von Trinkwasser für über 20.000 Menschen. Auch die Jagd und die Fischerei sind fixe Bestandteile dieses Ökosystems.

Während in kleinen Bereichen sogar Landwirtschaft betrieben wird, was so manchen Teilnehmer überraschte, gibt es auch zwei große Kernzonen, in denen keinerlei Eingriffe seitens des Menschen stattfinden und der Auwald sich selbst überlassen bleibt.

Nach einer Stärkung beim Gasthaus Konrad ging es zurück zum Ausgangspunkt beim Forsthaus. Diese sehr interessante Wanderung, die hoffentlich eine Fortsetzung findet, brachte den Waldspaziergängern viele Neuigkeiten über dieses einzigartige Naturschutzgebiet zwischen Donau und Stadt.