Über Anforderung der Regierung in Nordmazedonien wurden Kräfte aus dem Landesfeuerwehrkommandos Korneuburg zur Bekämpfung der dort wütenden Waldbrände alarmiert. Nach derzeitigem Stand brennen im Bundesgebiet von Nordmazedonien rund 400 Hektar Wald pro Tag ab.

Aus diesem Grund wurden bereits am vergangenen Donnerstag Feuerwehrleute aus Niederösterreich - mit spezieller Ausbildung zur Waldbrandbekämpfung - nach Nordmazedonien geschickt. Nach einer Anfahrt von fast rund 24 Stunden begangen die Feuerwehrkräfte unverzüglich mit der Bekämpfung der Waldbrände.

Da diese schweißtreibende Arbeit nicht auf lange Sicht durchführbar ist, wurden bereits am Samstag Ersatzkräfte für die im Einsatz befindlichen Feuerwehrfrauen und -männern alarmiert. Die Einsatzkräfte rund um Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner, Landesbranddirektor-Stellvertreter Martin Boyer und den Korneuburger Bezirkskommandant Wilfried Kargl wurden per Charter-Flugzeug durch die Austrian Airlines nach Nordmazedonien verbracht. Derzeit befinden sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Ernstbrunn, Sierndorf und Stockerau im Einsatz. Nach derzeitigem Stand ist ein Ende des Einsatzes nicht in Sicht.