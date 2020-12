Die NÖ Feuerwehren helfen nach dem schweren Erdbeben in Kroatien. Die Erdbebenkatastrophe hat mehrere Todesopfer gefordert und viele Menschen haben ihr Dach über dem Kopf verloren.

Über Anforderung des österreichischen Innenministeriums - nach einem Hilferuf aus Kroatien - brach eine Lastwagenflotte der Feuerwehren ins Erdbebengebiet auf, um in zwei Tranchen insgesamt 82 Wohncontainer und Feldbetten zu liefern. Die Freiwillige Feuerwehr Stockerau war mit einem Wechselladerfahrzeug, einem Anhänger und drei Personen im Einsatz. "Sie sind gerade wieder am Rückweg", berichtet der Stockerauer FF-Sprecher Harald Schmida.

Der Feuerwehrzug war mit insgesamt 96 Einsatzkräften und 31 Fahrzeugen in den Raum Petrinja in der Nähe von Zagreb aufgebrochen und wurden von den Menschen in den betroffenen Orten herzlichst empfangen.