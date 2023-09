Prost! Stockerauer Bäuerinnen entdeckten die Wurzeln des Slibowitz

Die Bäuerinnen im Gebiet Stockerau brachen in aller Früh im August zu einer viertägigen Sommerreise auf und fuhren über die tschechische Grenze nach Ostmähren. Die 31 Teilnehmerinnen besichtigten die historische Innenstadt von Olmütz, wo eine Dreifaltigkeitssäule thront, die als Unesco-Weltkulturerbe zählt. Der Wenzelsdom zählte ebenso zum Programm am Vormittag.

Die nächste Stadt wurde nach dem Mittagessen besucht - nämlich Kromeriz. Weiter ging's nach Straznice zum Übernachtungsquartier, danach nach Luhacovice. Die Kleinstadt gilt aufgrund ihrer Mineralquellen und günstigen Klimabedingungen als größter und ältester Kurort Mährens. Die Damen verkosteten die edelsten Obstbrände der berühmtesten Destillerie, die Jelinek-Brennerei in Vizovice. Im Osten der Republik hat der Slibowitz eine jahrhundertelange Tradition. Ihre Wurzeln reichen bis in das 16. Jahrhundert zurück.

Ein eigener Kanal für den Schuhindustriellen Batja

Am dritten Tag hieß das Ziel Zlin. Die Besichtigung des Batja-Schuhmuseums löste bei den Damen großes Staunen und Bewunderung aus. Der Name begleitete die Gruppe noch, denn am Nachmittag absolvierten sie eine Schifffahrt auf dem Batja-Kanal, der vom Schuhindustriellen Batja zum Warentransport, wie Kohle et cetera angelegt wurde. Der Kanal hat eine Länge von 52 Kilometern und verläuft entlang der March von Otrokovice bis Rohatec und hat einen Höhenunterschied von 19 Metern.

Die Basilika in Vehlerad war tags darauf die erste Station, sie war der Mittelpunkt des Großmährischen Reiches. In Buchlovice besuchten die Bäuerinnen das dreiflügelige Barockschloss, das Johann Dietrich von Peterswald für seine Frau erbauen ließ. Skalica, der als Ursprungsort für den Baumkuchen galt, war dann fast der letzte Programmpunkt.

Zum Abschluss ließ die Gruppe ihre Sommerreise bei einem Heurigen in Poysdorf ausklingen. „Die Damen waren voll begeistert von dem Programm und sind schon auf nächstes Jahr gespannt“, schildert Gerlinde Kronberger von den Bäuerinnen. „Es ist auch schon ein Ziel für 2024 geplant, aber das wird noch nicht verraten.“