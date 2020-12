Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Vorbereitungen der Aufführung von „Ein Floh im Ohr“ sind voll im Gange. In Absprache mit der Stadtgemeinde Stockerau und Intendant Christian Spatzek laufen die Vorarbeiten für die Stockerauer Festspiele 2021 planmäßig.

Das Stück „Floh im Ohr“, eine Gesellschaftskomödie von Georges Feydeau, soll laut Spatzek in vollem Umfang, so wie es für heuer geplant war und Corona-bedingt verschoben werden musste, im Sommer 2021 aufgeführt werden, mit dem Bühnenbild, das für den Hintergrund am Platz bei der Kirche konzipiert wurde. „Der Festspiel-Zeitraum von 29. Juli bis 22. August und die Anzahl der Spieltage bleiben praktisch gleich und ich habe bereits von allen Schauspielern, dem ganze Ensemble, die Zusagen für 2021“, freut sich Spatzek sichtlich. Mit dabei sind Publikumslieblinge wie Alfred Pfeifer, Dorothea Parton, Olivia Silhavy, Peter Lodynski oder Barbara Kaudelka.

Voraussetzung dafür sind die behördlichen Genehmigungen. Für den Fall, dass die Festspiele nicht im vollen Umfang durchgeführt werden können, wird parallel an der „Hermann-Leopoldi-Revue“ als Ersatzprogramm gearbeitet, einer Inszenierung mit Kostümen und Masken. Spatzek ist betreffend der Impfungen zuversichtlich und vertraut auf die Disziplin des Publikums. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.