Eröffnung des Mobilitätsspielplatzes wird verschoben

Kommenden Samstag hätte es eigentlich so weit sein sollen: Die Stadt wollte nach langem Warten endlich den Mobilitätsspielplatz in der Teiritzstraße 6 eröffnen. Kletterturm, Schaukel, Motorikgeräte, Slacklines und Boulderwand warten dort schon auf Besucher. Jahrelang hing das Projekt in der Pipeline und wurde - auch wegen Corona - immer wieder verschoben.

Und auch mit der Eröffnung am Samstag wird es nichts, die Wetterprognose macht dem Eröffnungsfest einen Strich durch die Rechnung. Am Freitag, den 26. Mai ab 15 wird ein neuer Versuch gestartet, den Betrieb offiziell freizugegeben.

