AFRDU-Einheit ist nun Teil des europäischen Katastrophenschutz-Pools

Anlässlich der neuen Qualifikationen der Katastrophenhilfeeinheit AFDRU (Austrian Forces Disaster Relief Unit) fand ein Festakt mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg statt. Grund der Feierlichkeit war die Aufnahme der AFDRU-Einheit in den ECPP, den „European Civil Protection Pool“. Damit ist es möglich, beispielsweise auf einen Pool an Ressourcen und Kapazitäten zur Waldbrandbekämpfung und Wasseraufbereitung oder auch auf medizinische Notfallteams zugreifen zu können.

Die Mitgliedsstaaten stellen kollektiv ihre Ressourcen zur Verfügung und werden dafür von der Europäischen Union finanziell unterstützt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner erklärte: „Ich bin stolz auf die Soldaten unserer Katastrophenhilfeeinheit. Sie haben in zahlreichen Einsätzen der Vergangenheit ihr Können und ihre Fähigkeiten bewiesen. Mit der Aufnahme in den European Civil Protection Pool gewinnt AFDRU an neuen Qualifikationen und Kompetenzen, wodurch unsere Soldaten auch in Zukunft Großartiges leisten werden.“

Zertifizierung für Katastrophenhilfeeinheit Foto: Manfred Mikysek

Eine der Hauptaufgaben von AFDRU ist das Modul „Heavy Urban Search And Rescue“ (HUSAR), also Rettungseinsätze im städtischen Umfeld. Das Modul wurde mittlerweile bei sieben Erdbeben-Ereignissen eingesetzt. Der letzte dieser Einsätze war im Februar dieses Jahres in der Türkei. Das Modul HUSAR ist seit 2012 durch die International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) zertifiziert. Diese Zertifizierung ist von der EU anerkannt - somit verlief die Aufnahme des AFDRU-Moduls in den „European Civil Protection Pool“ recht schnell.

Bis 2025 werden voraussichtlich noch weitere AFDRU-Module in den „European Civil Protection Pool“ aufgenommen. Der ECPP besteht aus verschiedenen Katastropheneinsatzteams und –mitteln. Die Katastrophenhilfeeinheit AFDRU ist das Element für die internationale humanitäre Katastrophenhilfe (IHKH) des österreichischen Bundesheers. AFDRU wurde 1990 ins Leben gerufen, seit 1997 gab es schon zahlreiche Beteiligungen an Einsätzen im In- und Ausland - in Erdbebengebieten, bei Waldbränden oder zur Trinkwasseraufbereitung.