Korneuburger Bildungsmeile 2023 startet am 18. Oktober

Die Auftaktveranstaltung im Rahmen der 10. Korneuburger Bildungsmeile fand diesmal bei RBO Stöckl in Stetten statt. Geschäftsführer Thomas Stöckl führte die Gäste durch seinen vor knapp einem Jahr neu eröffneten Standort, wo er vor allem Ersatzteile für Puch-Motorräder, Roller, Mopeds und Kleinkrafträder vertreibt. Der Betrieb vermittelt seit über 25 Jahren Freude am Fahren von Oldtimer-Motorrädern und Mopeds und exportiert mittlerweile weltweit Ersatzteile.

„Unser Team besteht derzeit aus rund 25 Mitarbeitern und zwei Lehrlingen im Lehrberuf Einzelhandel mit Schwerpunkt Kfz-Technik“, führte Stöckl aus. Dies sei eine wirklich facettenreiche und interessante Lehre. Stöckl: „Wir sind alle mit Leidenschaft dabei!“

Die „Korneuburger Bildungsmeile“ bietet jungen Menschen am 18. und 19. Oktober die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe und die Tätigkeiten im Unternehmen authentisch kennenzulernen. So können Interessen und Begabungen besser ausgelotet werden, im Idealfall wird sogar der richtige Job gefunden. 20 Betriebe aus dem Bezirk nehmen an der Aktion teil. Die Liste der teilnehmenden Betriebe findet man auf der Homepage der Korneuburger Wirtschaftskammer http://wko.at/noe/korneuburg.

In der Experten-Talkrunde beim Auftakt freuten sich WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser und WKNÖ-Bezirksstellenobmann Andreas Minnich über die steigenden Lehrlingszahlen im Bezirk Korneuburg mit einem Plus 1,6 Prozent im September. Sie betonten, dass nach Abschluss einer Lehre alle Wege offen stehen -in Richtung Meister, Master, Matura oder in die Selbstständigkeit.

Ohne Lehrabschluss aber, nur mit Pflichtschulabschluss, tritt eine Arbeitslosigkeit allerdings dreimal so häufig ein, informierte AMS-Leiterin Jutta Mattersberger. Empfohlen sind daher die Bildungsberatungen im Berufsinformationszentrum, die auch sehr gut angenommen werden.

AK-Bezirksstellenleiter Alfred Jordan sieht eine große Bereitschaft bei Betrieben, Lehrlinge auszubilden. Dies bestätige die steigende Zahl an Ausbildungsbetrieben in den letzten Jahren. Im Anschluss informierte FIT-Betriebskontakterin Herta Hadamofsky über die Zielsetzungen des Projektes „Frauen in Technik“ und welche Vorteile Ausbildungsbetriebe haben, die dieses Programm in Anspruch nehmen. Kommunikationsberaterin Helga Strauß betonte, eine Voraussetzung dafür, Lehrlinge und Fachkräfte in Betrieben zu halten, sei die Schärfung der betrieblichen Kommunikationskette.