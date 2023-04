Spillern: Fasching alle zwei Jahre

Wie gewohnt begann SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner die Gemeinderatssitzung mit seinen Berichten. Zunächst gab es aber eine Schweigeminute für die kürzlich verstorbenen ehemaligen Gemeinderäte Helga Moser (ÖVP) und Anton Fröhlich (SPÖ).

Danach blickte Speigner auf die jüngsten Ereignisse zurück und informierte, dass die Errichtung der neuen Volksschule am Kirchenplatz nach Plan verlaufe, am 1. Februar wurde die Dachgleiche gefeiert. Weiters fiel die Bilanz des Faschingsumzugs äußerst zufriedenstellend aus, so Speigner: „Bei den Organisatoren möchte ich mich herzlich für die Durchführung bedanken.“

Thomas Speigner informierte in seinen Berichten im Rahmen der Gemeinderatssitzung über aktuelle Themen. Foto: privat, WERNER JAEGER

Von Anfang an war der Umzug im Zwei-Jahres-Rhythmus geplant, Corona hatte ihn dann aber um ein Jahr verlängert, nun kehrt man zum ursprünglichen Rhythmus zurück. Auch zum Samstagstermin: Am 22. Februar 2025 findet also der nächste Spillerner Faschingsumzug statt, das wird dann die dritte Ausgabe.

Weiters erinnerte der Ortschef an den Glasfaser-Infoabend der Firma speedconnect im Festsaal, der sehr gut besucht war. Zudem informierte er über die PV-Anlage mit Bürgerbeteiligungsprojekt auf dem Dach des Vereinshauses des SV Spillern.

Montsch löst Fidler als Jugendgemeinderätin ab

Da mit Jahresende die SPÖ-Gemeinderäte Harald Schmidl und Matthias Kottek ihre Mandate niederlegten, mussten Ausschusssitze nachbesetzt werden. Neu im Gemeinderat sind Claudia Balt und Sophie Montsch, die in die Ausschüsse Umwelt und Mobilität bzw. Soziales gewählt wurden. Montsch (25) wurde zudem zur Jugendgemeinderätin gewählt, nachdem sie Maximilian Fidler als jüngstes Mitglied des Gemeinderats abgelöst hatte.

