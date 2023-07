Teiche in Großmugl werden eingezäunt

Da es jetzt fix ist, dass der Kindergarten Großmugl um eine Gruppe erweitert werden muss, wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung der Grundsatzbeschluss für den Zubau des Kindergartens gefasst. Der Zubau soll bis im Sommer 2024 fertiggestellt sein. Leider fehlen noch einige Angebote, die aber demnächst eintreffen sollten. Diese Werte sind notwendig, um einen Beschluss, welche Firma den Ausbau übernehmen soll, in einer getrennten Gemeinderatssitzung noch im Juli fassen zu können. Ziel ist es, dass im September mit dem Bau begonnen wird. Der Grundsatzbeschluss zur Umsetzung dieses Projekts wurde einstimmig gefasst.

Investiert wird auch in die Sicherheit für Kinder: Bei den Teichanlagen von Herzogbirbaum, Steinabrunn und Nursch befinden sich in unmittelbarer Nähe Kinderspielplätze. Um die Kleinkinder vor dem Ertrinken zu schützen, wurde angeregt, diese drei Gewässer einzuzäunen. In der Gemeinderatssitzung wurde dieser Punkt in die Tagesordnung aufgenommen und der Beschluss für dieses Vorhaben zur Sicherheit der Kinder wurde einstimmig gefasst. Es wird dafür ein Betrag von 16.157 Euro inkl. Ust. in die Hand genommen.