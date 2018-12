„Es geht darum, Platz für die Leute zu schaffen, die kurzfristig ins Spital müssen“, erklärt VP-Bürgermeister Christian Gepp den Hintergedanken. In den betroffenen Straßenzügen darf man sein Fahrzeug dann maximal 90 Minuten und mit Parkuhr abstellen.

Spitalsmitarbeiter sollen künftig in der Karrée-Garage parken, so die Hoffnung. Die neue Kurzparkzonenregelung tritt mit 1. Februar in Kraft. „Vorher wird es noch eine große Informationskampagne geben“, verspricht der Stadtchef. Anrainer haben Anspruch auf eine Parkkarte, die 50 Euro für zwei Jahre kostet.