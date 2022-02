Erleichterung in allen Branchen im Bezirk Korneuburg

Am 5. März sollen fast alle Corona-bedingten Zutrittsbeschränkungen fallen. Die NÖN wollte wissen, wie sich das auswirken kann.

Für den Eislaufplatz in Stockerau kommt das Ende der Zutrittsregeln wohl zu spät. Die hohen Temperaturen setzen dem Eis zu stark zu, sagt der Betriebsleiter des Erholungszentrums Stockerau Günter Lehner. „Für das Hallenbad erwarte ich bald einen Zustand, wie wir ihn früher hatten.“

Durch die strengen Kontrollen war es an der Kassa und sogar am Telefon zu Diskussionen mit Personen gekommen, die die Vorgaben nicht erfüllen konnten oder wollten. Nun hofft Lehner, dass auch wieder mehr Gäste kommen, denn in den vergangenen zwei Jahren „waren die Leute sehr zurückhaltend“. Konkret bedeutet das ein Minus von 30 bis 40 Prozent. Den Wegfall der Abstandsregeln begrüßt er besonders für das Freibad: „Dann brauchen wir keine Liegen mehr zu sperren.“

Das Berndl-Bad in Korneuburg war wegen der strengen Zutrittsbestimmungen kritisiert worden. Mittlerweile ist man auf 3G übergegangen, erklärt Geschäftsführer Christoph Peißig. Einen deutlich stärkeren Zustrom nach dem Fall aller Zutrittsregeln erwartet er allerdings nicht, „wir sind schon fast auf den Besuchszahlen vor Corona“. Jede weitere Steigerung werde langsam erfolgen.

Gewohnheiten der Gäste haben sich geändert

Maro Gruber vom Goldenen Adler in Sierndorf rechnet nicht damit, dass die Gäste gleich das Lokal stürmen werden. „Ich glaube, dass sich die Gewohnheiten nach zwei Jahren Corona geändert haben.“ Man treffe sich bei Freunden oder bleibe mehr daheim. Auch wenn das Abholgeschäft recht gut geht, werde mehr selbst gekocht.

Nach minus 70 Prozent im heurigen Jahr rechnet Gruber schon mit einem Umsatzanstieg fast auf das Niveau von 2019. Weil die Warenpreise um 20 bis 30 Prozent gestiegen sind, bleibe aber weniger im Börsel. Um seinen Betrieb nicht nur als „teures Hobby“ zu sehen, hofft Gruber auf gutes Wetter; „uns rettet nur der Garten“, den will er voll bekommen. „Nach Ostern sollte die Kurve nach oben steigen“, schätzt er.

Bei Heurigen wie jenem der Familie Goll in Hausleiten werde sich das Ende der Zutrittsregeln nicht stark auswirken, schätzt Juniorchef Andreas Goll. Die Kontrollen habe man völlig problemlos erledigen können, „und wir sind ja auch jetzt schon voll“. Die spätere Sperrstunde werde wohl auch keine großen Änderungen bringen.

Die Erfahrung mit Engpässen bei Fahrrädern in den letzten beiden Jahren hat dazu geführt, dass heuer schon früher gekauft wurde, sagt der Geschäftsführer des Bikestore in Langenzersdorf, Norbert Bisko. Wer 2G erfüllte, kam schon früh, um sich beraten zu lassen. Die hohe Zahl an digitalen Anfragen deute aber darauf hin, dass es in der Gruppe der Ungeimpften noch Nachholbedarf gibt. Insgesamt erwartet Bisko durch den Wegfall der Zutrittsregeln allerdings keine deutliche Auswirkung auf den Umsatz, denn „ein Rad zu erstehen, ist ein Bedarfskauf“.

Problematisch sieht Bisko allerdings die plötzliche Lockerung aller Bestimmungen. Man habe firmenintern eine hohe Durchimpfungsrate, immer die Masken getragen und sich selbst strenge Auflagen gegeben, mit dem Erfolg, „dass wir keinerlei Ausfälle hatten“. Deshalb hätte Bisko gerne zumindest bis Ostern eine generelle Maskenpflicht für den gesamten Handel gehabt. Die Angestellten im Bikestore werden daher weiter Masken tragen, Kunden werden gebeten, es ihnen gleichzutun.

„Wunder darf man sich nicht erwarten“, sagt Michael Maderner, Inhaber von Sport Mike in Stockerau. Viele hätten auch online gekauft, weil ihnen die Sportgeschäfte verwehrt waren. Zudem erfolgen laut Maderner die meisten Einkäufe bei ihm anlassbezogen, oft sehr knapp vor einer sportlichen Aktivität. Den Wegfall der Masken sieht er positiv, „weil auch längere Beratungsgespräche dann einfacher sind“.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden