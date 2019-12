Die Stadt hat eine Verordnung gegen die „Bettelnden Stadtmusikanten“ erlassen. Darin wird künftig geregelt werden, wo, wie lange und von wie vielen „Musikern“ aufgespielt werden darf.

Die Rahmenbedingungen dafür wurden vom Gemeinderat in der letzten Sitzung einstimmig abgesegnet. Bürgermeister Christian Gepp (ÖVP) ist selbst ein Leidtragender der Straßenmusik: Sein Rathaus-Büro am Hauptplatz wird unmittelbar „beschallt“.

Der Stadtchef ist mittlerweile einigermaßen genervt: „Da gibt es einen Akkordeonspieler, der die ganze Zeit ‚Jingle Bells‘ rauf und runter spielt und offenbar nichts Weiteres im Repertoire hat“, erzählt er. Exekutieren will die neu beschlossene Verordnung die Stadtgemeinde durch ihre Bediensteten selbst. Sowohl Grüne als auch SPÖ und FPÖ begrüßten diese Entscheidung.

Bettelverbot ist kein Thema in der Stadt

Dass ein allgemeines Bettelverbot eingeführt werden sollte, war aber nicht Gegenstand der Debatte im Gemeinderat. Dem geeichten Korneuburger stößt ja vor allem die aggressive Bettelei teilweise sauer auf. Das Problem dürfte in der Bezirkshauptstadt jedenfalls im Vergleich zu anderen Städten ein eher marginales sein. „Wir haben aber auch einen guten Draht zur Polizei, die sich solche Personen immer ganz genau ansieht“, versicherte der Stadtchef.

Besonders begrüßte Johann Pirgmayer von der FPÖ die Reglementierung für die „bettelnden Straßenmusikanten“. „Das geht voll okay“, so der Gemeinderat, der auch zugab: „Wir waren ursprünglich für ein generelles Bettelverbot in der Stadt, aber wir haben auch bemerkt, dass es tatsächlich kaum Bettler am Hauptplatz gibt.“