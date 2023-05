Stockcity Plaza: „Wollen nicht anfangen, bevor alles festgelegt ist“

„Stockcity Plaza“ heißt seit einigen Jahren die Marktgasse: Eigentümer Sergej Schawlo will damit die Jugend ansprechen und setzte damit einen ersten Schritt in Richtung Erneuerung. Er hält an den Ausbauplänen fest und nennt Krisen wie Corona-Pandemie und die Energielage als Gründe dafür, dass die Umsetzung länger als gedacht dauert.

„Wenn's an uns liegt: gestern“, sagt er, wenn er auf den Zeitplan angesprochen wird. „Wir wollen nichts anfangen, bevor nicht alles am Papier festgelegt ist, und es soll ein flüssiger Prozess sein.“ An den Entwürfen, die das Architekturbüro „ah3“ vorgelegt hat, wird noch gefeilt. 30 Wohneigentümer müssen mit ins Boot geholt werden, das läuft noch. „Der Austausch ist gegeben.“

Stockcity Plaza soll im hinteren Bereich (Richtung Bahnhof) erweitert werden. Foto: ah3

Das Projekt wurde schon dem Stockerauer Gestaltungsbeirat vorgestellt: Änderungsempfehlungen werden einbezogen. „Alles was Sinn macht, dem werden wir uns nicht querstellen“, sagt Schawlo. Der Parkraum soll aus seiner Sicht aber nicht zu groß werden: „Ich glaube nicht, dass wir tausend Parkplätze brauchen. Das soll überschaubar sein und im Rahmen bleiben“, führt er aus. „Das ist immer die Frage: Wer bezahlt's und wie wirtschaftlich ist es?“

Im hinteren Teil des Grundstückes, der zur Neubau-Straße führt, ist ein kompletter Neubau (10.000 Quadratmeter) für Gewerbeflächen mit flexiblen Zwischenwänden, Wohnungen mit Smart-Funktionen, Ordinationen für Ärzte und Parkraum (über 200 Stellplätze) in einer Tiefgarage geplant. Photovoltaik und Wärmepumpe sollen eingesetzt werden.

Für einen Supermarkt fehlt's an Flächen

Der bestehende Komplex wird adaptiert, damit das Gesamtbild ein einheitliches ist. „Es soll nicht auf der einen Seite hui und auf der anderen Seite pfui sein.“ Das Hauptaugenmerk liege darauf, Gewerbetreibende ins Zentrum zu holen, „um dem Ortskernsterben entgegenzuwirken“.

Es sei eine einzigartige Möglichkeit, auch für Konsumenten: Der Bahnhof ist in unmittelbarer Nähe. „Wir hätten dann eine wunderbare Übergangspassage: Es sind etliche Pendler in Stockerau, da könnten wir einen Komfort bieten.“ Wichtig wäre die Ansiedlung eines Supermarktes, aber aktuell „können wir keine Flächen bieten“.

Alles, was für den täglichen Bedarf wichtig ist, wird geschaffen Sergej Schawlo

Handelsketten verlangen laut Schawlo über 1.000 Quadratmeter an ebenerdiger Verkaufsfläche, dazu muss das Lager geschaffen werden und die Anlieferungsinfrastruktur gegeben sein. Wenn, dann sei Platz für einen kleineren Nahversorger vorhanden, darum bemühe man sich. „Alles, was für den täglichen Bedarf wichtig ist, wird geschaffen“, betont Schawlo.

20 Geschäftslokale bestehen gerade in der bestehenden Plaza, zuletzt hat ein Bubble-Tea-Shop nur einige Monate nach der Eröffnung geschlossen: Das Konzept sei laut Schawlo gut angenommen worden, es habe interne Schwierigkeiten gegeben. Ein Shop-Nachfolger wird noch gesucht. Der jüngste von derzeit 20 Mietern ist ein Obst- und Gemüse-Händler. Die frühere KiK-Fläche steht derzeit noch frei.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.