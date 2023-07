Landesklinikum Stockerau: Verena Überacker begleitet nun Praktikanten

Verena Überacker hat die Weiterbildung zur Praxisanleiterin an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Hollabrunn erfolgreich abgeschlossen. In der insgesamt neun Monate dauernden Ausbildung wurde der Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen in diesem Bereich vermittelt.

Praxisanleiter tragen eine hohe Verantwortung, sind sie doch für die Durchführung und Beurteilung der praktischen Ausbildung aller Praktikanten sowie den Theorie-Praxis-Transfer verantwortlich. Die Weiterbildung schult die Teilnehmer darin, Auszubildende qualifiziert und strukturiert anzuleiten und zu begleiten. Dies gewährleistet die bestmögliche praktische Ausbildung und Wissensvermittlung aller Personen, die in einer pflegerischen Ausbildung stehen.

Praxisanleitern kommt im Gefüge der Ausbildung von Pflegepersonen eine ganz wesentliche Rolle zu. Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger

Überacker kann „nur Positives über diese Weiterbildung äußern“, erzählt sie. „Ich konnte mir sehr viel an theoretischem und praktischem Wissen aneignen und freue mich nun, Auszubildende begleiten zu dürfen.“

„Praxisanleitern kommt im Gefüge der Ausbildung von Pflegepersonen eine ganz wesentliche Rolle zu“, ergänzt Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger. „Ich freue mich, dass uns mit Verena Überacker nun eine engagierte und erfahrene Mitarbeiterin für diese Funktion zur Verfügung steht.“