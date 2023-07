Ausflug Achterbahnfahrt als Dank für Leitzersdorfer Ministranten

21 Ministranten, aber auch ihre Begleit-Erwachsenen, hatten im Familypark jede Menge Spaß. Foto: Christine Stadler

S ie unterstützen den Pfarrer in der Messe, gehen Sternsingen und Ratschen und sind so ein wichtiger Teil des Gemeindelebens: die Ministranten. Als Dank für ihr Engagement ging es für die Leitzersdorfer Minis ab in den Freizeitpark.

Achterbahnen, Wasserrutschen und noch viel mehr sorgten bei den Ministranten Leitzersdorfs und auch bei ihren Begleitern für große Freude, als sie den Tag im Familypark verbrachten. Als Dankeschön für ihre fleißige Arbeit in der Pfarre durften die Kinder und Jugendlichen sich einen Tag lang austoben. Zu den Begleitpersonen, die nicht weniger Spaß hatten als ihre Anvertrauten, zählte auch Bürgermeisterin Sabine Hopf, die selbst begeisterte Achterbahnfahrerin ist und es deshalb genoss, die Kinder zu begleiten. „Wir sind sehr stolz, dass wir so viele engagierte Kinder und Jugendliche haben. Da ist es nur klar, dass wir ihnen auch eine Freude machen und Danke sagen“, sagt Hopf.