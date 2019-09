Der USV Klement war beim Fußball-Bundesligaspiel SKN Spusu St. Pölten gegen LASK Gastverein der Spusu-Fanaktion „Spiel des Lebens“ in der NV Arena in St. Pölten.

40 Spieler, Funktionäre, Fans und Freunde des USV Klement aus Ernstbrunn/Bez. Korneuburg fanden sich nach einer unterhaltsamen Busfahrt auf dem Weg in die Landeshauptstadt im spusu-Fancorner wieder. Zu verdanken hatten sie den Ausflug wohl ihrem fleißigsten SMS-Versender Julian Antl, der mit 12.000 gesendeten Nachrichten seinen Verein in Pole Position gebracht hatte.

Bei der spusu Volley-Challenge in der Halbzeitpause trafen die Kicker aus Klement fünfmal, übernahmen damit die Führung in der Gesamtwertung. „Ein bisserl nervös waren wir, das lässt sich nicht leugnen“, sagt USV-Spielertrainer Markus Wolf. Klement ist damit in der Pole Position, hat die Chance auf ein Duell mit der Profitruppe des SKN St. Pölten im kommenden Jahr.