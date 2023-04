Neuer Pächter für Taverne

Rechtzeitig zum Saisonbeginn von Burg Kreuzenstein und Adlerwarte konnte auch ein neuer Pächter der Taverne gefunden werden. Der gelernte Koch Stefan Stögbauer garantiert, dass das Lokal, das nun Tavernen Wirtschaft Kreuzenstein heißt, den Ausflüglern täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr Erfrischungen und kleine Speisen anbieten wird. An Freitagen und Samstagen ist die Taverne sogar bis 21 Uhr geöffnet. Wer die Karte „Seys und Trank“ ansieht, merkt aber rasch, dass Stögbauer auch höheren Ansprüchen gerecht werden will. Da finden sich etwa „Kreuzensteins Platte für zwey Ritter“ oder eine „Opulente Schlachtplatte“, aber auch Klassiker wie ein Wiener Schnitzel.

Mit den Pächtern hatte Burgherr Hans Christian Wilczek in den vergangenen Jahren wenig Glück. Kurz vor Saisonstart hatte die damalige Pächterin im März 2020 bekanntgegeben, nach der Winterpause nicht aufsperren zu wollen. Geplante umfangreiche Dreharbeiten am Burgareal und somit den Wegfall der Ausflugskundschaft gab sie als Grund an. Wilcek wiederum betonte, dass schon für den Aufbau speziell im April täglich 30 bis 40 Arbeiter zu verköstigen gewesen wären, „auch an Wochentagen und bei Regen.“ Während der Dreharbeiten von Mitte Juni bis Anfang September wäre das gesamte Filmteam zu versorgen gewesen.

Drei Monate später, Anfang Juni 2020 stieg eine Wiener Gastrofamilie ein. Die Austattung und das Know-how wurden mitgebracht, die 27-jährige Tocher des Pächters übernahm die Leitung. Im Sommer des vergangenen Jahres war aber auch damit Schluss. Nicht Corona hatte das Leben zu schwer gemacht, laut dem Pächter lag das Ende offenbar an Problemen bei der Geschäftsleitung, wie er durchblicken ließ.

