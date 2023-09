Gerasdorf: „Kulinarik-Freitag“ mit heimischer Präsenz geplant

Schon seit einigen Jahren wird die Gerasdorfer Gastroszene durch Helmarts Foodtruck bereichert, der rund zweimal pro Monat selbstgemachte Burger anbietet. Nun steht der Truck aber nicht mehr alleine vor dem Rathausplatz, denn jetzt ist JH Eismacher mit seinem mobilen Salon dazugekommen. Doch das ist erst der Anfang, wenn es nach Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ) und Stadtrat Michael Kramer (SPÖ) geht.

„Wir wollen in Gerasdorf was Ausgefalleneres anbieten, wo die Leute gerne hingehen“, sagt VizebürgermeisterDietmar Ruf (FPÖ). Foto: Michael Holodynski, Michael Holodynski

Die zwei hoffen, dass sich in Zukunft weitere Foodtruck-Besitzer anschließen und sich ein Streetfoodmarkt entwickelt. „Streetfood trifft den Nerv der Zeit und bietet ein Erlebnis für die Konsumenten. Wir wollen in Gerasdorf was Ausgefalleneres anbieten, wo die Leute gerne hingehen“, meint Dietmar Ruf. Es ist ein Versuch, die Gerasdorfer Gastroszene zu bereichern, die seit Corona immer weiter verkleinert wurde. Durch die Lockdowns hätten viele Lokale für immer schließen müssen, mit den Foodtrucks solle den Gerasdorfer Gourmets nun wieder mehr Abwechslung geboten werden. „Alles, was neu dazukommt, ist ein Mehrwert für die Gemeinde“, hofft Dietmar Ruf.

Hoffnung auf Bauernmarkt-Comeback

Der ganz große Traum der Politiker ist es, dass sich zu den Foodtrucks auch Bauern aus der Umgebung anschließen und der Gerasdorfer Bauernmarkt wiederbelebt wird. Schon seit 2019 stehe das auf seiner Agenda, meint Stadtrat Michael Kramer, doch durch Corona seien die Pläne verzögert worden. Der Streetfood-Markt soll nun der Startschuss sein.

„Wir wollen erreichen, dass ortsansässige Anbieter im gewissen Rhythmus Produkte anbieten, um die Gerasdorfer für ihren täglichen Bedarf zu versorgen“, erklärt Stadtrat Michael Kramer (SPÖ). Foto: privat

„Wir wollen erreichen, dass ortsansässige Anbieter im gewissen Rhythmus Produkte anbieten, um die Gerasdorfer für ihren täglichen Bedarf zu versorgen“, erklärt Kramer. Er hofft, dass die Bürger dann nicht mehr die Stadtgrenze verlassen müssen, um einen Bauernmarkt besuchen zu können. Bisher würden viele Gerasdorfer extra nach Korneuburg oder Stockerau fahren, um sich dort mit regionalen Lebensmitteln eindecken zu können, erzählt der Stadtrat. „Da haben wir noch Aufholbedarf im Vergleich zu anderen Städten“, ergänzt Dietmar Ruf.

Vielleicht doch eher ein „Kulinarik-Freitag“

Der Vizebürgermeister will in nächster Zeit die umliegenden Bauernmärkte besuchen, um deren Angebote auszuchecken. Er hofft, dort weitere Foodtruck-Anbieter aus der Umgebung zu finden, die sich gerne zur selben Zeit wie Helmarts und die Eismacher in Gerasdorf aufstellen wollen. Das Ziel ist es, einmal pro Monat vier bis fünf Foodtrucks vor dem Rathaus versammeln zu können. Dazwischen könnte man Bierbänke und Tische aufstellen, und neben den Trucks wäre auch Platz für die Bauern und ihre Produkte, überlegt der Vizebürgermeister: Ein Aufbau ähnlich wie beim Weihnachtsmarkt.

„Vielleicht wird es kein Streetfood-Festival, sondern eher ein Kulinarik-Freitag“, meint Ruf und grinst. Ob der Plan der Gerasdorfer Politiker aufgehen wird, ist noch ungewiss. Er wisse nicht, wie sehr die Foodtrucks bisher ausgebucht seien, meint Dietmar Ruf, aber er wolle zumindest versuchen, sie für Gerasdorf anzuwerben. Gerne können sich interessierte Foodtruck-Besitzer auch an die Gemeinde wenden, ergänzt er. Wenn alles klappt, könnte dann schon ab nächstem Frühjahr ein „Kulinarik-Freitag“ in Gerasdorf stattfinden.