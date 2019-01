Die Top-Events im Bezirk Korneuburg.

Seyring: Am 25. Jänner um 19 Uhr liest Schauspielerin Angela Schneider im Kulturzentrum Texte von Gertraud Portisch „Zwei weiße Schmetterlinge“. Diese Texte führen uns an die Kernfragen unseres Lebens heran, an die Fragen nach dem Sinn unserer Existenz. Zur Lesung der Texte seiner, leider schon verstobenen Frau, hat sich Prof. Dr. Hugo Portisch angesagt! Der Eintritt ist frei. Die Spenden des Abends kommen der Behindertenwerkstätte „Geh mit uns“ in Kapellerfeld zu Gute.

Das Kärnter Duo [:klak:] - bestehend aus dem Akkordeonisten Stefan Kollmann und dem Klarinettisten Markus Fellner - tritt am 26. Jänner in Bisamberg auf. | Stefan Grauf-Sixt

Bisamberg: Am 26. Jänner um 19.30 Uhr: Konzert im Rahmen von Akkordeon ist cool 2019 mit dem Kärnter Duo [:klak:] im Schloss-Festsaal. Es ist eine Musik der vielen Sprachen, eine, die in den buntesten Klangfarben erklingt.

Vom 28. bis 31. Jänner wird im Pfarrzentrum Stockerau „Emil und die Detektive“ gespielt. | privat

Stockerau: Unter der Leitung von MMag. E. Rehberger freut sich der Talenteverein Theater und Musik des Bundesgymnasiums Stockerau zu „Emil und die Detektive“ ins Pfarrzentrum einladen zu dürfen. Spieltermine: Montag 28.1. bis Donnerstag 31.1, jeweils um 18.30 Uhr.