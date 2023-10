Hausleitner Schüler erforschte maritime Ökosysteme in Portugal

Raus aus der Komfort-Zone und rein in die Arbeitswelt, eigene Grenzen überschreiten durch ein Auslandspraktikum - das hat die HLUW Yspertal seinen Schülern über das Förderprogramm Erasmus+ ermöglicht.

Mathias Kölbl aus Hausleiten war einer der Schüler, die ihre Praxis von Juni bis August beim AIMM in Portugal absolvierten, einer Non-Profit-Organisation, die sich mit der Erforschung und Bewahrung maritimer Ökosysteme befasst. Die Aufgabe lag in der täglichen Erfassung der Megafauna bis zu 20 Kilometer vor der Algarve. Von einem Boot aus werden zum Beispiel Delfine, Blauhaie, Seiwale und Schildkröten beobachtet, gezählt, der Standort aufgenommen und mit meteorologischen Daten in Zusammenhang gebracht.

Aber nicht nur das einzigartige Ökosystem hat die Schüler beeindruckt, sondern auch der deutliche Interessenskonflikt zwischen Meer als Freizeitoase für den Menschen und Meer als Lebensraum und Ökosystem. Zu ihren Aufgaben gehörten auch Schildkröten mit Plastik im Magen retten, Angelschnüre aus Tümmlermäulern zu entfernen oder enthemmte Jet-Skifahrer zu bremsen.