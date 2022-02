Gerasdorf reagiert auf Wiener Parkpickerl

Am 1. März tritt die flächendeckende Kurzparkzone in Wien in Kraft. Das Parken wird damit von 9 bis 22 Uhr kostenpflichtig. Die Stadt Gerasdorf rechnet mit Auswirkungen aufgrund von "Parkpickerlflüchtlingen".

"Gerasdorf will seine Bewohner schützen. Derzeit lautet die Devise: Vorbereiten, aber nicht Vorpreschen oder Zurücklehnen. Es gibt schon konkrete Vorstellungen, wie die Parkraumbewirtschaftung aussehen könnte", erklärt SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta, "es wird gerade intensiv ein Gerasdorfer Modell erarbeitet."

Der Gerasdorfer Gemeinderat hat in einer eingeschobenen Sitzungsrunde Details zur Parkraumbewirtschaftung besprochen. Ein Verkehrsgutachter arbeitet die erforderlichen Verordnungen bereits aus. Bei heiklen Punkten wird noch das Feedback der betroffenen Bevölkerung eingeholt.

Voraussichtlich ab Mitte April 2022 wird es an den Hot-Spots in der Oberlisse und Gerasdorf-Ort gratis Kurzparkzonen geben. Damit können die Erfahrungswerte der ersten beiden Märzwochen in das Konzept eingearbeitet werden.

Eine Ausnahmegenehmigung für ein zeitlich uneingeschränktes Parken für Pkw kann beantragt werden von:

•Bewohnern ab dem vollendeten 17. Lebensjahr, die in Gerasdorf bei Wien ihren Hauptwohnsitz haben.

•Betriebe und deren Mitarbeiter mit einem Betriebsstandort in Gerasdorf bei Wien.

•Personen, die innerhalb der Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien ständig tätig sind.

Wer einen Hauptwohnsitz in Gerasdorf bei Wien hat, kann eine Ausnahmegenehmigung per Bescheid der Gemeinde ausgestellt bekommen. Diese kostet an Abgaben 24,10 Euro. Die Genehmigung selbst ist gratis. "Damit soll sichergestellt sein, dass in Zukunft die Gerasdorfer weiter ausreichend Platz zum Parken haben", betont der Stadtchef.

