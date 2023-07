Flammeninferno auf Rhodos: Drei Stockerauer Brüder helfen vor Ort

Mario, Michael und Manuel V. aus Stockerau urlauben seit 16. Juli auf der griechischen Insel Rhodos, wo sich seit Mittwoch dramatische Stunden abspielen. Ein Großbrand brach aus und breitete sich trotz des Einsatzes der Feuerwehr-Leute und von Löschflugzeugen in der Inselmitte aus. Das Flammeninferno nimmt momentan kein Ende. Die drei Brüder entschieden, nicht vorzeitig nach Hause zu fliegen.

Sie bleiben wie geplant noch ein Woche auf der Insel - und helfen dort, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Die drei langjährigen Rhodos-Gäste kennen die Gegend und die Menschen vor Ort. „Darum haben wir die Kontakte“, erklärt Manuel V. Sie wandten sich an eine Koordinationsstelle, wo sie Anweisungen für den Hilfseinsatz erhalten.

Es kümmert sich wirklich jeder um jeden Manuel V.

So fuhren sie ausgestattet mit Mundschutz, langen Hosen und festem Schuhwerk mit ihrem gemieteten Fahrzeug zum Beispiel nach Lardos: Sie helfen bei der Trinkwasser-Versorgung und unterstützen ältere Bewohner oder Menschen mit Behinderung, damit sie ihre Häuser verlassen können.

„Es kümmert sich wirklich jeder um jeden“, schildert Manuel V. Geschäftsbetreiber stellen ihre Waren - vor allem Wasser - zur Verfügung, Reisebusse werden zur Evakuierung eingesetzt und die Feuerwehr erhält aus Europa Unterstützung: Frankreich, Italien, Rumänien, Polen und die Slowakei sagten ihre Hilfe zu. Die Verzweiflung ist vor Ort groß.

Tränen und Panik: Urlaubsinsel im Ausnahmezustand

Valisik beschreibt, dass Bewohner weinend mit dem Nötigsten ihre Häuser verlassen, wenn Dörfer evakuiert werden. Er beobachtet „komplette Panik“, die in Autounfälle mündet. Straßen sind komplett überfüllt - mit Menschen, die sich zu Fuß in Sicherheit bringen. Andere versuchen, eigenhändig Brandstellen zu löschen. Feuerwehrleute sind erschöpft - und legen sich neben den Einsatzfahrzeugen am Boden schlafen.

Die Insel ist gebietsweise mit Stromausfällen konfrontiert, der Rauch ist vielerorts zu sehen. Am Samstag startete die Evakuierung weiterer Siedlungen: Asklipion, Kiotari und Lardos. Die Inselbewohner kennen Brände aus der Vergangenheit: „Aber so etwas haben sie noch nicht erlebt“, hat der Stockerauer in Gesprächen erfahren. Griechenland hat mit einer Hitzewelle zu kämpfen, mit der Trockenheit ist die Gefahr von Waldbränden gestiegen.

Die drei Brüder können sich in ihr Hotel, dem Meer sehr nah, zurückziehen und befinden sich dort auf sicherem Terrain. Andere Touristen sind bereits abgereist. Regelmäßig werden die Löschflugzeuge gesichtet, die mit Meerwasser befüllt werden.

Manuel V. erzählt, dass den Feuerwehr-Leuten mittlerweile die Hände gebunden sind: Das Feuer ist nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. „30 Prozent der Insel brennt“, sagt er. Gehofft wird nun, dass sich der Brand in Richtung Meer ausbreitet. Die Feuerwehr versuche, zu verhindern, dass sich das Feuer seitlich ausbreitet.