Langenzersdorfer Mittelschule bekam ein neues Branding

Bislang erkannte man die Neue Mittelschule nur, wenn man ein Einheimischer war bzw. selbst einmal das Vergnügen hatte, diese zu besuchen. Kurz gesagt: Von außen wäre das Gebäude durchaus auch als Gemeindebau durchgegangen. Das hatten sich weder die Schüler, noch deren Lehrer und schon gar nicht die Marktgemeinde verdient.

Letztere wurde jetzt aktiv und versah das Lehr- und Lerninstitut mit einem Branding – also einem Namensschild – ,das schulseitig an das Gebäude angebracht wurde. Wie es aus dem Gemeindeamt heißt, ist das „Sgraffito“ gut sichtbar platziert, sodass man nun auch beim Vorbeifahren erkennt, dass es sich um eine Schule handelt.

Auch der an der Bahn gelegene Kindergarten I war nicht auf den ersten Blick als Kindergarten erkennbar. Die bereits vor Jahren angebrachten Buchstaben hatten mit der Zeit an Farbe verloren und waren kaum mehr als solche zu erkennen. Auch dieses am Zaun befestigte Schild fügt sich nun harmonisch ins Gebäude-Ensemble ein.