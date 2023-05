Segelflugwoche im Museum: Leihgabe aus Leitzersdorf

Voll im Laufen sind die Vorbereitungen zur Sonderausstellung „100 Jahre österreichische Segelflugwoche“ im Bezirksmuseum Stockerau. Die erste österreichische Segelflugwoche startete am 13. Oktober 1923 direkt am Waschberg.

Eine besondere Leihgabe in diesem Zusammenhang überbrachte unlängst Christian Molzer aus Leitzersdorf. In seiner umfangreichen Sammlung von Postkarten, Fotos und anderen Drucksorten aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts befinden sich auch eine Sonderpostkarte, eine Sonderbriefmarke, ein Originalfoto und ein Werbeprospekt von dieser für damalige Verhältnisse imposanten Veranstaltung. Alle vier Exponate hat der leidenschaftliche Sammler schön gerahmt in einem Bild zusammengeführt.

„Diese Originaldokumente werden einen besonderen Platz in der Ausstellung bekommen“, zeigte sich Gabriele Redl, Leiterin des Bezirksmuseums, über die Leihgabe erfreut.

Die Eröffnung der Ausstellung, die auch vom Land Niederösterreich und der Europäischen Union unterstützt wird, findet am Donnerstag, 25. Mai, um 18.30 Uhr, im Bezirksmuseum Stockerau im Belvedereschlössl statt.

