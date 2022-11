Korneuburg radelt zum Regionssieg

Alleine in der Stadt Korneuburg gibt es 11,3 Kilometer Radwege – und durchschnittlich kommt jedes Jahr rund ein Kilometer dazu. Für die Bemühungen im Radwegausbau bekam Korneuburg jetzt die Auszeichnung „Radhauptstadt“ verliehen. Im Bezirk dürfen sich auch Stockerau und Gerasdorf „Radhauptstadt“ nennen, Korneuburg hat als Regionssieger im Weinviertel aber die Nase vorne.

Sämtliche Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern wurden im Rahmen eines Zertifizierungsprozesses erstmals auf ihre Radfahrfreundlichkeit geprüft und bewertet. „Die Zertifizierung soll künftig ein Ansporn sein, den Radverkehrsanteil in Niederösterreich noch weiter zu steigern“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Festakt in St. Pölten. Für die Bewertung wurden messbare Daten wie etwa die Netzlänge der Radinfrastruktur, die Anzahl der Radfahrer und geöffnete Einbahnen herangezogen. „Wir sind stolz auf uns!“, kommentiert der Korneuburger Baustadtrat Hubert Holzer den Regionssieg, „es war haarscharf, dass wir sogar Landessieger werden.“

„Bei Radwegen geht es um das Miteinander“

Denn Korneuburg baue mehr Radwege als andere Städte, ist er sicher. Man lege hier Wert auf ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, betont Holzer. „Es geht um Gleichberechtigung“, unterstreicht er und stellt klar: „Wir wollen nicht Wien werden, wo der Radfahrer mittlerweile – außer von oben – von allen Seiten kommen kann.“

Das Radfahren gegen die Einbahn ist derzeit nur am Ende der Jochingergasse möglich. Der Baustadtrat steht der Öffnung der Einbahnen skeptisch gegenüber, denn er ist überzeugt: „Der Österreicher ist das nicht gewohnt, deshalb versuchen wir, es zu vermeiden.“

Die Erweiterung des Radwegnetzes bezeichnet er als „Kernaufgabe“ seines Ressorts. Besonders hebt er den Lückenschluss zwischen Korneuburg und Leobendorf sowie die Verbindung von der Albrechtsgasse bzw. der BHAK zum Bahnhof über den umgestalteten Park beim Parkdeck hervor. Grundsätzlich sei der Bau von Radverbindungen oft ein Platzproblem. Aus diesem Grund mussten in der Mechtlerstraße, wo im Rahmen des Umbaus ein Radweg geschaffen wurde, die Parkplätze auf die andere Straßenseite übersiedeln.

Das Ende der Fahnenstange ist trotz des Regionssiegs noch nicht erreicht. So stehen gerade Überlegungen für den Bau eines Radwegs vom neuen Kreisverkehr beim Bahnhof in Richtung Ring an, und auch mit der Radinfrastruktur am Hauptplatz ist Holzer nicht glücklich. Da will man aber auf die Umgestaltung warten.

